El plantel de la Selección Colombia sub 17 que ganó el título del Sudamericano

La Selección Colombia sub 17 de la temporada 2026 quedó en la historia del fútbol nacional al conquistar el título del Campeonato Sudamericano de la categoría que se llevó a cabo en Paraguay.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado sorprendió al ir de menos a más en el certamen, ya que en las rondas definitivas goleó 3-0 a Brasil en la semifinal y aplastó 4-0 a Argentina en la final.

De esta manera, Colombia ganó su segundo Sudamericano en esta categoría, después de haberlo conseguido en la edición 1993.

Además del título, la Selección Colombia tuvo al máximo goleador del torneo con José Escorcia, que con cuatro anotaciones lideró el ranking.

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Plantel de Colombia que ganó el Sudamericano sub 17

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C

Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C

Director técnico:

Fredy Andrés Hurtado Abadía