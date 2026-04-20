El plantel de la Selección Colombia sub 17 que ganó el título del Sudamericano

La Selección Colombia sub 17 de la temporada 2026 quedó en la historia del fútbol nacional al conquistar el título del Campeonato Sudamericano de la categoría que se llevó a cabo en Paraguay.
El equipo dirigido por Freddy Hurtado sorprendió al ir de menos a más en el certamen, ya que en las rondas definitivas goleó 3-0 a Brasil en la semifinal y aplastó 4-0 a Argentina en la final.
De esta manera, Colombia ganó su segundo Sudamericano en esta categoría, después de haberlo conseguido en la edición 1993.
Además del título, la Selección Colombia tuvo al máximo goleador del torneo con José Escorcia, que con cuatro anotaciones lideró el ranking.
Plantel de Colombia que ganó el Sudamericano sub 17
Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza
Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil
John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira
Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios
Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp
Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C
Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C
Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)
Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif
Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C
Director técnico:
Fredy Andrés Hurtado Abadía