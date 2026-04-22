A 50 días del Mundial, estas serían las sorpresas en la convocatoria de Selección Colombia

Mucho se ha hablado de los posibles nombres que tendrá Néstor Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia para afrontar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Seguramente, el entrenador argentino ya tendría una base definida de jugadores que podrían estar en la lista oficial de convocados.

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Colombia tendrá que enfrentar en el Grupo K a sus similares de Uzbekistán, República Democrática del Congo y a Portugal. Posteriormente, el combinado nacional podría sellar el paso para los dieciseisavos de final en el que le podría tocar nada más ni nada menos que contra Inglaterra o Croacia, esta última, una selección que ya enfrentó en la Fecha FIFA de marzo.

A lo largo de las Eliminatorias rumbo al Mundial, y la Fecha FIFA del mes de marzo, Néstor Lorenzo no tuvo muchas variantes en los equipos que tuvo en cuenta. Entre ellos solo estuvo Andrés Felipe Román, Marino Hinestroza, Kevin Serna, Juan Camilo Portilla o Jhon Jáder Durán. En este certamen mundialista podría haber una que otra sorpresa en la lista oficial.

LAS SORPRESAS QUE PODRÍA TENER LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL MUNDIAL 2026

La lista de jugadores que Colombia puede convocar aumenta hasta los 26 futbolistas. Sin embargo, lo que ha dejado claro Néstor Lorenzo es que no hay mayores novedades a lo largo de cada lista oficial de jugadores para afrontar los diferentes retos.

En la portería, seguramente estarán Camilo Vargas, David Ospina y podría haber una novedad tras el regreso de Kevin Mier a Cruz Azul. Ahí estaría la sorpresa con la posibilidad de ver a Mier como un tercer arquero o bien darle la continuidad a Álvaro Montero que sigue ganándose la confianza en Vélez Sarsfield como el guardameta titular.

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Por su parte, en la defensa estaría una de las primeras novedades y, tal vez, la sorpresa si es que así lo considera el entrenador argentino, Néstor Lorenzo. En la Fecha FIFA de marzo estuvo Juan David Cabal que fue titular ante Francia, Yerson Mosquera que no fue titular ni jugó minutos y la novedad estaría en Jhohan Romaña.

Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí parecen ya centrales definitivos. El nivel de Juan David Cabal y de Yerson Mosquera, quien descendió con Wolverhampton no convencen bastante y en su lugar podría estar Jhohan Romaña que pide pista en Selección Colombia o Yerry Mina que podría regresar a la lista oficial.

Mientras tanto, en la banda izquierda la sorpresa podría ser la convocatoria de Álvaro Angulo que estuvo en Eliminatorias, pero no en la Fecha FIFA de marzo. El lateral de Pumas es constantemente titular en el cuadro mexicano y podría regresar a una convocatoria.

¿MEDIOCAMPO CON SORPRESAS? NÉSTOR LORENZO PRESENTARÍA NOVEDADES

En el mediocampo central de la Selección Colombia podría haber novedades con la presencia de Juan Camilo Portilla de Athletico Paranaense que viene dando de qué hablar en el Brasileirao y que ha tenido buenas participaciones cuando le ha tocado estar en la Selección Colombia.

Juan Camilo Portilla podría tomar el lugar de Kevin Castaño que no ha tenido el mejor protagonismo con la camiseta de River Plate y las veces que le han dado la oportunidad es de los peores calificados del compromiso.

Además de Juan Camilo Portilla, otro de los posibles convocados que sería sorpresivo sería Nelson Deossa, pues, aunque el volante del Betis fue citado para algunos partidos, su nivel en España no convence como suplente. Deossa le puede dar recursos de remate de larga distancia que siempre hace falta en el combinado nacional.

SORPRESAS CON LOS DELANTEROS EN SELECCIÓN COLOMBIA

Néstor Lorenzo dejó claro que todos los jugadores tienen las puertas abiertas en la Selección Colombia. Bajo ese panorama, Jhon Jáder Durán podría ser una de las grandes sorpresas, siempre y cuando el delantero recupere su nivel en el Zenit de San Petersburgo, dado que no habría ningún problema interno ni con Lorenzo ni con referentes del seleccionado.

Una de las novedades y sorpresas podría ser la de Camilo Durán, delantero del Qarabag de Azerbaiyán que fue figura en la UEFA Champions League con goles y asistencias. Además, el delantero ya había sido bloqueado para la posible convocatoria de la Fecha FIFA en el mes de marzo contra Croacia y Francia.

Finalmente, el delantero no estuvo en la lista de convocados. Aparte de Camilo Durán, otra de las opciones es la de Néiser Villarreal que viene dando de qué hablar en el Brasileirao con Cruzeiro marcando goles. Ya lleva tres tantos con el equipo de Belo Horizonte.

Si Néstor Lorenzo se fija en el Brasileirao, también está la opción de Kevin Viveros, delantero que ha sido uno de los referentes en Athletico Paranaense con goles como goleador de la Serie A de Brasil. Viveros sería una gran opción para cubrir el problema de los artilleros con Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez que no responden en el ataque.

De igual forma, la Selección Colombia tendrá que definir la lista de 26 jugadores y podría haber sorpresas en el seleccionado cafetero para la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México. A mediados de mayo, Néstor Lorenzo tendrá que lanzar la lista que podría llegar a 55 jugadores provisionalmente. El primero de junio, a diez días del inicio de la Copa del Mundo definirán los 26 futbolistas.