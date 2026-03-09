Dalic, DT de Croacia, analiza a Colombia: “Servirá como una gran prueba”. El técnico de la Selección croata, finalista en 2028 y semifinalista en 2022, dio a conocer los convocados para la fecha FIFA.

Expectativa por los jugadores que estarán en la convocatoria de Colombia para los amistosos contra Croacia y Francia

Parte de tranquilidad desde el Palace por la lesión de Daniel Muñoz, los exámenes médicos confirmaron que la lesión no compromete ni ligamentos ni huesos, descartando así un problema de mayor gravedad.

El diagnóstico indica que Muñoz tendrá un tiempo de recuperación estimado entre 10 y 12 días, el lateral podría estar disponible para los próximos partidos de la Selección Colombia, que enfrentará a Selección de Croacia y Selección de Francia el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

La situación de Mbappé ha encendido las alarmas dentro del entorno de la selección francesa, especialmente porque los compromisos amistosos programados para marzo. De acuerdo con lo señalado por L’Équipe, si Mbappé no se encuentra completamente recuperado al momento de viajar, el cuerpo técnico optará por no alinearlo en ninguno de los compromisos programados

Croacia juega contra Colombia y contra Brasil: "Estos partidos en Estados Unidos servirán como una gran prueba"

El técnico Zlatko Dalic mantuvo la base del equipo que ha sido protagonista en los últimos años. La lista es liderada por el capitán Luka Modric símbolo del combinado balcánico y eje del mediocampo, acompañado por referentes como Ivan Perisic, uno de los máximos goleadores históricos de la selección, y el defensor Josip Stanisic.

Las redes sociales del equipo croata publicaron algunas declaraciones del entrenador a cargo del equipo, que fue finalista en 2018 y semifinalista en la Copa del Mundo del 2022: "Seguimos fieles al grupo que se ha consolidado últimamente y creemos firmemente que seremos más fuertes en el Mundial también con Mateo y Joško, que son jugadores clave para nosotros. Me alegra que se estén recuperando bien de sus operaciones (Gvardiol and Kovacic)".

Sobre el partido contra Colombia y Brasil dijo exactamente: "Estos partidos en Estados Unidos servirán como una gran prueba para ver dónde estamos a tres meses del Mundial y en qué debemos trabajar más durante los preparativos".

Zlatko Dalic reveló algunos de los planes de trabajo que tiene para la jornada que se disputará el próximo 26 de marzo en Orlando: "Al mismo tiempo, utilizaremos esos diez días en Orlando para fortalecer la unidad que siempre ha sido nuestra ventaja en comparación con otras naciones”.

El entrenador dio a conocer la lista de 26 jugadores que estarán bajo las órdenes del técnico, quien además dejó una lista de substitutos de nueve jugadores ante cualquier eventualidad: "En las últimas semanas hemos podido visitar a un gran número de jugadores de la selección nacional y me alegra que varios de ellos hayan conseguido un mejor estatus en sus clubes, algo que les pedí ya en noviembre. Sentí que los jugadores viven para el Mundial y tienen una enorme motivación. Espero que lleguen a los preparativos en la mejor forma, ánimo y, sobre todo, con buena salud".