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Selección Colombia: tres jugadores que se ganaron un lugar en el Mundial y uno que sería 'borrado'

La Tricolor perdió ante Croacia y Francia en la doble fecha FIFA de marzo.
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Selección Colombia: tres jugadores que se ganaron un lugar en el Mundial y uno que sería 'borrado'
Colombia vs Francia // Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia cerró la doble fecha FIFA de marzo con la derrota ante Francia, pero más allá del resultado, el partido dejó conclusiones importantes de cara a la conformación de la nómina para el Mundial 2026.

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Uno de los puntos más llamativos tras el compromiso disputado el domingo 29 de marzo fue el rendimiento de varios jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes y aprovecharon su oportunidad.

Machado, Puerta y Campaz irían al Mundial

Entre ellos, el lateral Déiver Machado fue uno de los más destacados, mostrando solidez en defensa y participación activa en salida, lo que le valió una calificación de 6,7 según portales especializados.

Otro de los nombres que dejó buenas sensaciones fue Gustavo Puerta, quien aportó dinámica en el mediocampo y cumplió con una actuación que fue valorada con 6,5.

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A su vez, Jaminton Campaz fue posiblemente el más influyente de los tres, generando desequilibrio en ataque y firmando una calificación de 7,3.

Estos rendimientos han llevado a pensar que tanto Machado, Puerta y Campaz tendrían prácticamente asegurado un lugar en la convocatoria para la Copa del Mundo, al menos como alternativas dentro del grupo.

Juan David Cabal sería borrado

En contraste, el desempeño del defensor Juan David Cabal dejó dudas, especialmente por su incidencia en una de las jugadas de gol del rival.

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Su actuación ha generado cuestionamientos y abre la posibilidad de que pierda terreno en la consideración del cuerpo técnico en la recta final hacia el Mundial.

De todas formas, desde el entorno de la selección se mantiene la cautela, entendiendo que aún restan semanas de análisis y que el rendimiento de los futbolistas seguirá siendo evaluado antes de definir la lista definitiva para la cita orbital.

En esta nota

Selección Colombia Fecha FIFA Jáminton Campaz Gustavo Puerta Déiver Machado Juan David Cabal

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