Minnesota destapó todo sobre James Rodríguez: "Hay más ojos en el equipo"

Mucho se ha hablado del tema de James Rodríguez en el Minnesota United. Desde que llegó, el volante no ha podido tener la regularidad deseada con pocos minutos en cancha. De hecho, solo ha jugado poco más de media hora en dos partidos y en los demás o no ha estado convocado o lo citaron, pero no sumó tiempo en la cancha.

James Rodríguez tuvo una deshidratación y eso podía explicar su ausencia. Minnesota United dejó claro que su incorporación a la nómina del club se iba a definir con la evolución de su estado físico. El volante se vino sumando poco a poco a los entrenamientos, pero quedó borrado en la victoria del club contra el San Diego FC en condición de visitante.

Cameron Knowles volvió a referirse a James Rodríguez. Sin hablar o dar claves sobre su regreso, el entrenador neozelandés lo elogió nuevamente y confirmó el por qué decidieron ficharlo.

LA REALIDAD DEL FICHAJE DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL MINNESOTA UNITED

Después de sumar nuevamente entrenamientos, el volante colombiano espera regresar a la competencia en los próximos partidos. El club ha respondido sin la presencia del cucuteño con victorias en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

Sin embargo, es curioso que no tenga los minutos deseados en este arranque de temporada que, de igual forma, no ha sido fácil con reacondicionamiento y esta inesperada situación de deshidratación.

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Tras la victoria en San Diego, Cameron Knowles volvió a tocar el tema del fichaje de James Rodríguez y su importancia, “cuando fichamos a James, el primer mensaje a los jugadores fue que esta es una gran oportunidad para todos, porque hay más ojos en el equipo que nunca. Trae una oportunidad real en términos de la forma en que rindes, la forma en que te comportas con el grupo”.

Además, destacó la entrega del colombiano desde que llegó, “James desde el primer día mostró su disposición para ayudar al equipo, sus hábitos de entrenamiento son excepcionales, su profesionalismo, su humildad. Estábamos tratando de ponerlo en forma y él no tiene ningún problema en unirse a un grupo que en su mayoría son jugadores del segundo equipo para seguir ganando forma física”.

¿POR QUÉ JAMES RODRÍGUEZ NO HA JUGADO CON MINNESOTA UNITED?

Infortunadamente, James Rodríguez no ha tenido esa regularidad necesaria a falta de 59 días para el Mundial. Cameron Knowles ha dejado claro que es tremendo tener al volante en el equipo, pero ahí aparece esa inquietud de por qué no ha sido tenido en cuenta.

Nuevamente, Cameron Knowles destacó el liderazgo y la importancia del colombiano, “James ha hecho todo lo que se le ha pedido y por eso ha sido genial tenerlo cerca. Creo que es un líder por la forma en que se comporta y es un ganador. Lo ves cuando juega los partidos reducidos es un ganador. Ha sido bueno tenerlo con el grupo”.

EL PRÓXIMO PARTIDO DE JAMES RODRÍGUEZ EN ESTADOS UNIDOS

Después de la recuperación y sumar tiempo en las sesiones de entrenamiento, James Rodríguez podría regresar en las siguientes fechas de la MLS o de la US Open Cup. El cucuteño espera volver en la próxima fecha para empezar a sumar la regularidad necesaria.

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Apenas suma 39 minutos y ha estado más afuera de las canchas que dentro de las convocatorias. El próximo partido del Minnesota United con la posibilidad de tener a James Rodríguez será en la US Open Cup enfrentando al Sacramento Republic FC el martes 14 de abril.

Por su parte, en la MLS, Minnesota United regresará a casa para enfrentar al Portland Timbers el sábado 18 de abril. Habrá que esperar si Cameron Knowles lo tendrá en cuenta para estos dos partidos que se vienen en la temporada.