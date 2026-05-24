David Ospina se va de Nacional pero no se retira del fútbol profesional ¿Dónde jugará?

David Ospina disputó este sábado 23 de mayo su último partido como guardameta de Atlético Nacional en el triunfo 3-1 sobre Deportes Tolima en la semifinal de vuelta de la Liga BetPlay, que le sirvió al conjunto 'verdolaga' para ratificar la clasificación a la gran final.

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Tras el compromiso, el portero vivió un emotivo momento, ya que recibió la ovación de la afición que llenó las graderías del estadio Atanasio Girardot y además fue destacado por sus compañeros.

David Ospina confirmó su salida de Nacional

En diálogo con la prensa posterior al partido, el propio David Ospina confirmó que su ciclo en Atlético Nacional terminó.

"Sí, se cierra el ciclo con Atlético Nacional. El contrato termina en junio y aprovecho el momento", dijo.

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Ospina agregó que su carrera como profesional no la da por terminada y está dispuesto a escuchar ofertas, luego de la Copa del Mundo.

"Esperar qué opciones puedan existir en el mercado de verano y ahí tomaremos la decisión. El tema del retiro todavía no. Queremos disfrutar lo que viene, miraremos las opciones que se presenten y ahí tomaremos la decisión que sea la mejor para mí y mi familia", afirmó.

La Selección Colombia y el Mundial

Finalmente, David Ospina se refirió a la concentración de la Selección Colombia para la Copa del Mundo y la expectativa que tiene de jugar su tercer Mundial.

"Sabemos del reto que tenemos por delante. Las ganas de hacer las cosas bien, será una Copa del Mundo muy difícil, pero contamos con una gran selección y cuerpo técnico", dijo.