Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Será la primera vez en la historia que el certamen cuente con 48 equipos.



Son varias las selecciones que, desde hace varias semanas y meses, se perfilan para levantar el tan anhelado trofeo. Algunas de ellas son la Francia de Kylian Mbappé y la España de Lamine Yamal.

Portugal y Argentina, favoritos

Pero la Portugal de Cristiano Ronaldo también se suma para dar pelea por el campeonato. El conjunto luso goza de un plantel muy talentoso y que se da el lujo de tener a varias de sus figuras en la élite del deporte rey.



Y también es oportuno añadir a esa lista a la selección de Argentina, que espera, con Lionel Andrés Messi, repetir la actuación de Qatar 2022, torneo en el que se impuso en la gran final ante Francia.

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El sueño de los argentinos

Los hinchas argentinos sueñan que Messi, con actualidad en Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, se pueda retirar de los mundiales con un bicampeonato, lo cual marcaría la historia del torneo.



Y ya que se aborda el tema de los hinchas argentinos, uno de ellos, que además es streamer, es Davoo Xeneize. El aficionado de Boca Juniors espera que la albiceleste tenga una actuación en el certamen.

Davoo apoyará a Colombia

Pero Davoo no solo apoyará a su equipo, pues en una transmisión junto al reconocido periodista Gastón Edul, afirmó, sin rodeos, que también hinchará por la Selección Colombia en la Copa del Mundo. Esta fue la pregunta de Edul y la respuesta de Davoo:



Gastón Edul: "Por cuál otro equipo de verdad vas a hinchar en la Copa del Mundo?"



Davoo Xeneize: "Colombia".



Tras la respuesta, Edul y Davoo se pusieron a cantar la canción El Ritmo Que Nos Une. El video de la transmisión, como era de esperarse, no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales.