La Selección Colombia está a pocas semanas de iniciar su participación en la Copa del Mundo de 2026, teniendo en cuenta que tiene programado su debut para el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Ciudad de México.

Después de las derrotas ante Croacia y Francia en amistosos de la fecha FIFA, se empezaron a generar rumores con respecto a posibles alternativas que podría tener el director técnico Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo.

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Uno de los nombres que se ha mencionado es el Juan Manuel Rengifo, que con 21 años ha sido la gran revelación de Atlético Nacional en la temporada 2026.

El mediocampista ha impresionado con su habilidad y capacidad para destacarse en el centro de la cancha de Atlético Nacional, en donde no solo desempeña funciones ofensivas, si no que ha brillado por el sacrificio en defensa.

"No es el momento para que Rengifo se acerque a la Selección Colombia"

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Sin embargo, este lunes 13 de abril, en La Fm Más Fútbol, Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis aseguraron que este no es el momento de convocar a Juan Manuel Rengifo a la Selección Colombia.

El comentarista y en analista destacaron las condiciones del mediocampista, pero aseguraron que tal vez después de la Copa del Mundo podría llegar su momento.

"yo no creo que a Rengifo le pese jugar con la camiseta de la Selección Colombia, confío en la calidad de él. Es de esos 10 que vuelven chicuca que el volante creativo no puede defender o marcar por que se le olvida atacar", dijo Cadavid.

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"Pero en los contextos de hoy Rengifo llegaría a la Selección como el salvador y no es el momento para que Rengifo se acerque a la Selección. Esperar que pase el Mundial y después él y otros nombres lleguen a la Selección Colombia", agregó.

Finalmente, se aseguró que Rengifo "no está para ser el salvador de la Selección Colombia. Todavía no está para ser el líder".