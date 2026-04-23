DT de Argentina le hace importante petición a su jugador tras insultos contra Colombia

Las declaraciones de Julio Coria sobre la Selección Colombia al finalizar la final del Sudamericano Sub-17 siguen generando eco a nivel mundial, teniendo en cuenta el insulto que tuvo contra los jugadores cafeteros, quienes se coronaron campeones del torneo que se disputó en Paraguay.

Tras finalizar el compromiso de la gran final, el jugador argentino aseguró que “Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el or**, como lo hacemos siempre”, haciendo referencia a la Selección Colombia, lo que generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del fútbol.

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Una de las personas que se pronunció sobre lo sucedido fue Diego Placente, entrenador de la selección argentina Sub-17, quien en entrevista con DSports realizó una petición a su dirigido; además, contó detalles de la razón por la que su jugador dio esas declaraciones al finalizar el partido.

DT de Argentina exige que su jugador pida disculpas

En primera instancia, el argentino aseguró que Julio saldrá a pedir disculpas por sus declaraciones al finalizar el partido, asegurando que son cosas que se tienen que corregir durante el tiempo, pues estos “chicos” todavía no saben manejar las emociones al perder una final.

“Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final, uno dice cosas de las cuales se arrepiente. Él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana (…) Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y nos ganó bien”, aseguró el entrenador.

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Cabe mencionar que estas declaraciones han generado todo tipo de reacciones entre los jugadores colombianos, quienes a su llegada a la capital de la república se refirieron a las palabras de sus compañeros, dejando claro que todo se definió en la cancha y por tal razón ellos fueron campeones.

Jugador colombiano le respondió a jugador argentino

Tras las fuertes declaraciones que fueron tendencia a nivel mundial, Simón Rojas le respondió a Felipe, pues a su llegada a territorio colombiano, el defensa no se quedó callado y en medio de la celebración se tomó un espacio para enviarle un mensaje a sus colegas argentinos tras la final del Sudamericano.

“Nosotros siempre con respeto, se demuestre en la cancha; el rectángulo verde no miente. Nosotros es con fútbol y por fuera con mucho respeto; en ningún momento los irrespetamos”, aseguró el antioqueño a su llegada a la capital de la república tras ser campeón del Sudamericano.