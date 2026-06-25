El ‘Pibe’ se ilusiona con Colombia, pero deja recado: “No es el juego del Fútbol Colombiano”

La Selección Colombia sigue su camino en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México con dos victorias importantes para tomar el liderato de su grupo. Superaron a Uzbekistán y contra la República Democrática del Congo y ahora cerrarán la fase inicial frente a Portugal.

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Seguramente, todas las miradas estarán puestas en un choque con Cristiano Ronaldo para definir la cima del grupo. A Colombia le sirve el empate o la victoria, mientras que a los portugueses solo ganar para desbancar a los colombianos de la parte alta.

Aunque ya pasó el tiempo, Carlos Alberto ‘Pibe’ Valderrama siempre aparece en este tipo de torneos para referirse a la Selección Colombia. El exjugador no dudó en afirmar que hay mucha ilusión con este comienzo y con este equipo dirigido por Néstor Lorenzo por las dos victorias iniciales. Sin embargo, criticó que se juegue con tanto pelotazo.

“ESTOS MUCHACHOS NOS TIENEN EMOCIONADOS”; CARLOS VALDERRAMA SOBRE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Colombia se complicó en abrir el marcador. Tardó el tanto de Daniel Muñoz, pero llegó faltando quince minutos para el final del compromiso. De igual forma, los colombianos tampoco sufrieron mucho en los 90 minutos con apenas una atajada de Camilo Vargas en los últimos segundos.

Lionel Mpasi fue la gran figura de la República Democrática del Congo salvando más de siete balones claros que pudieron indicar una goleada. Carlos Valderrama afirmó que, “estos muchachos nos tienen emocionados soñando. Este fue el Colombia que a mí me gusta, pero yo pienso que a veces se ha desesperado a tirar pelotazos. Ese no es el juego del fútbol colombiano, cuando juega corto, cuando pone condiciones, el equipo ha generado opciones de gol”.

Pese a que no le gustó mucho los pelotazos de Colombia, Carlos Valderrama comentó que, “esta es la Selección Colombia. Jugamos bien hoy. El equipo jugó bien. Se encontró con un buen arquero, pero el equipo jugó muy bien, muy bien. Mejor que el primer partido. Este es Colombia”.

JUGADAS POLÉMICAS Y LA FIGURA PARA CARLOS VALDERRAMA

Colombia tuvo puntos altos con Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero que revolucionó todo con su ingreso a la cancha, o con Daniel Muñoz que fue el autor del único tanto con el que ganaron los dirigidos por Néstor Lorenzo. El seleccionado africano poco atacó, pero Carlos Valderrama dio figura a Dávinson Sánchez.

El ‘Pibe’ también se refirió al buen acompañamiento por parte de la hinchada que llenó todo el Estadio Akron y que en el primer partido llenó el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), “esta hinchada se pasó de calidad. Estamos de local. En México estamos de local. Felicitaciones a la hinchada colombiana y para mí Dávinson Sánchez fue la figura”.

Por último, tocó el tema de las jugadas anuladas de Luis Díaz y de Daniel Muñoz, una de ellas por una presunta falta y las otras dos por fueras de lugares, “si el árbitro se equivoca está el VAR y el VAR mostró la línea del gol de Lucho. Vamos hablando del árbitro ganando 1-0 y jugando bien. Hay que destacar a los muchachos".

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.