Referente de la Selección Colombia escudó a Lorenzo: esto dijo sobre la continuidad

Acabó de manera prematura la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron los únicos que disputaron partidos en las tres naciones y esto complicó en el físico a los 26 convocados por la cantidad de kilómetros recorridos en los viajes.

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Después de la eliminación contra Suiza en los lanzamientos desde el punto penal, el futuro de Néstor Lorenzo ha dado de qué hablar con un país que está dividido entre si darle la confianza al argentino o cortar el vínculo para la llegada de un nuevo estratega para preparar el Mundial 2030.

Sin embargo, en los últimos días, Johan Mojica tomó la voz como uno de los primeros referentes en referirse al futuro de Néstor Lorenzo mientras se define la continuidad o no. El vallecaucano no dudó en ponerse del lado del estratega que llevó a la selección al séptimo Mundial de la historia.

JOHAN MOJICA RESPALDÓ A NÉSTOR LORENZO TRAS EL MUNDIAL

El lateral izquierdo de la Selección Colombia y que ya ha participado en dos Mundiales estuvo en el homenaje que hizo la Gobernación del Valle del Cauca a algunos jugadores del combinado nacional como Juan Camilo Portilla y Dávinson Sánchez.

Durante el evento, Johan Mojica afirmó que Néstor Lorenzo debería continuar, y con él, un proceso exitoso tras la clasificación al Mundial. El lateral del Mallorca dejó claro que, “por mí que esté muchos años porque sabe trabajar, no solo en lo deportivo, sino en lo humano, por eso es un excelente entrenador y su cuerpo técnico”.

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Néstor Lorenzo tomó a la Selección Colombia en el 2022, tuvo un invicto de más de 25 partidos sin perder ganándole a grandes selecciones como España, Rumania, Alemania, entre otras. Devolvió la confianza por la clasificación a la final de la Copa América en 2024 y clasificó a la selección a la cita orbital en la que llegó a los octavos de final.

Sin duda alguna, Néstor Lorenzo igualó a José Néstor Pékerman, en el sentido de que llegaron a un Mundial y disputaron el quinto partido como lo hizo Pékerman en 2014 cuando afrontaron los cuartos de final.

Por último, Johan Mojica se refirió al Mundial que hizo la Selección Colombia. Pese a la eliminación, sentenció que, “nos vamos por penales, pero somos una selección que, con todo lo que jugamos, solo recibimos un gol. No perdimos, ganamos y empatamos, eso dice mucho del progreso que ha tenido la Selección”.

PRIMERA SALIDA EN EL CUERPO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Después del Mundial vienen las despedidas de jugadores y de integrantes del cuerpo técnico que ya no seguirán cerrando un proceso exitoso de años. Aunque todavía no se ha pronunciado, James Rodríguez no seguiría, al igual que Juan Fernando Quintero y David Ospina.

Se dice que a otros jugadores también se les acabará el proceso en este reciente certamen mundialista y habrá que esperar las noticias que vengan. Sin embargo, aunque todavía hay grandes dudas sobre el futuro de Néstor Lorenzo, ya se oficializó la salida de Luis Amaranto Perea.

Antes del Mundial, Luis Amaranto Perea tomó las riendas del Deportivo Independiente Medellín para afrontar la Liga BetPlay 2026-II. El exdefensor central de la Selección Colombia no continuará en su cargo de asistente técnico. La Federación Colombiana de Fútbol tendrá que elegir a un nuevo asistente para el futuro, sea que Néstor Lorenzo se quede o que se vaya.

¿CUÁNDO SE DEFINE EL FUTURO DE NÉSTOR LORENZO?

A Néstor Lorenzo le quedan diecisiete días de contrato con la Selección Colombia. Es decir, antes del 31 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol tendrá que definir si el argentino seguirá en la dirección técnica o si pretenden dar un cambio en el combinado nacional para el futuro.

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Por ahora, todo está incierto con mucha división, pero en los últimos días, César Augusto Londoño afirmó que el seleccionador argentino será renovado, pese a las dudas que hay alrededor de su continuidad. Habrá que esperar a que llegue una definición definitiva sobre el plan que hay con el seleccionador ya sea Lorenzo u otro entrenador.