FCF definió el futuro de Néstor Lorenzo: comunicado oficial

La Federación Colombiana de Fútbol puso fin a las especulaciones sobre el futuro de Néstor Lorenzo y confirmó este jueves 23 de julio la renovación de su contrato como director técnico de la Selección Colombia de mayores.

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La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial, en el que la FCF informó que el Comité Ejecutivo, reunido en Bogotá, aprobó la continuidad del entrenador argentino. Sin embargo, la entidad no reveló el tiempo por el cual fue renovado el vínculo.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia (...) la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores", señaló el organismo en el documento.

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La continuidad de Lorenzo había quedado en entredicho tras la participación de Colombia en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que la selección fue eliminada en los octavos de final y recibió numerosas críticas por su rendimiento.

Pese a ello, la Federación destacó el trabajo realizado por el entrenador desde su llegada en 2022. En el comunicado recordó que el argentino "alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026".

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Selección Colombia: balance con Néstor Lorenzo como técnico

Asimismo, la FCF hizo énfasis en el balance estadístico del ciclo de Lorenzo. Hasta el momento, el seleccionador ha dirigido 51 partidos, con un registro de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas, entre encuentros oficiales y amistosos.

Finalmente, el máximo organismo del fútbol colombiano reiteró su confianza en el proceso al asegurar que "con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección", dejando claro que Néstor Lorenzo seguirá al mando del combinado nacional de cara al próximo ciclo deportivo.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol sobre Néstor Lorenzo