El rival y camino de Colombia si hoy terminara la fase de grupos en la Copa del Mundo

La Selección Colombia tuvo un exitoso debuto en la Copa del Mundo 2026 al derrotar con marcador de 3-1 a Uzbekistán en duelo válido por el grupo K que se llevó a cabo en el estadio de Ciudad de México (Estadio Azteca).

El equipo nacional sumó sus primeros tres puntos, gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Fernando Díaz y Jaminton Campaz.

Con la victoria, la Selección Colombia, además, se convirtió en líder del grupo K, teniendo en cuenta que Portugal y la República Democrática del Congo, los otros integrantes de la zona, empataron 1-1 en su partido.

Rival y camino de Colombia en dieciseisavos de final del Mundial

Si la fase de grupos de la Copa del Mundo terminara hoy, luego de la victoria de la Selección Colombia sobre Uzbekistán, el conjunto nacional ya tendría su rival definido en la ronda de dieciseisavos de final.

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Y es que el equipo nacional, como líder de la zona K, chocaría con un mejor tercero y en este caso sería con el que se ubica en el grupo I.

Se trata de la selección de Senegal, que en su debut perdió 1-3 ante Francia.

En caso de superar la ronda de dieciseisavos de final, la Selección Colombia se mediría en octavos de final con el vencedor de la llave que jugarían Suiza y Ecuador.

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Colombia en la Copa del Mundo: fecha, hora y rival para la segunda fecha

La Selección Colombia volverá a la acción en la Copa del Mundo el martes 23 de junio enfrentando en el estadio de Guadalajara a la República Democrática del Congo.

El duelo entre Colombia y Congo está programado para las 9:00 de la noche, horario colombiano.