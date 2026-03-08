[VIDEO] Córdoba vuelve al gol en Rusia y calienta para los amistosos de Colombia

Néstor Lorenzo y la Selección Colombia se preparan para disputar una nueva serie de partidos amistosos como preparación para la Copa Mundial. Estos duelos serán ante Francia y Croacia, dos grandes potencias del fútbol que necesitan de una fuerte plantilla de la 'tricolor' para sacar resultados positivos.

El estratega argentino tendrá una difícil labor para conformar la plantilla de jugadores que formarán parte de estos compromisos, pero quien está pidiendo a gritos su llamado es Jhon Córdoba, quien es delantero habitual de Colombia y justamente se reportó con un nuevo tanto en el duelo entre Rubin Kazan y FC Krasnodar.

Lea también Colombia eliminado del Clásico Mundial de Béisbol tras perder contra Cuba

[VIDEO] Córdoba anotó golazo en la derrota de Krasnodar

El compromiso de la fecha 20 de la Liga Premier de Rusia, protagonizado por Rubin vs Krasnodar, dejó emociones hasta el último minuto en la jornada 20 de la Russian Premier League 2025-2026. El conjunto local logró una victoria ajustada por 2-1 en el estadio Kazan Arena, en un partido muy disputado que se definió en el tiempo de descuento.

El primer golpe del partido llegó al minuto 24. El atacante Nazmi Gripshi aprovechó un espacio en la defensa visitante y logró abrir el marcador para Rubin Kazan, generando ilusión entre los aficionados locales. El gol le dio confianza al equipo anfitrión, que durante varios minutos mantuvo el control del partido y amplió la ventaja sobre el 71 con gol de Konstantin Nizhegorodov.

Lea también [VIDEO] Preocupación en Ecuador tras grave lesión de figura de IDV

Cuando parecía que el encuentro terminaría en con el arco invicto de Rubin, apareció una de las figuras del equipo visitante. En el minuto 90+3, el delantero colombiano, Jhon Córdoba, marcó el gol de de descuento para Krasnodar, desatando la celebración del conjunto visitante. El atacante aprovechó una oportunidad en los últimos instantes del partido para sentenciar el resultado y darle tres puntos fundamentales a su equipo.

Con esta nueva anotación, Córdoba se prepara para lo que será la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo en el mes de marzo. El apoyo del delantero colombiano en el planteamiento táctico de Lorenzo será fundamental y es importante también que llegue conectado con el gol.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cuándo serán los partidos amistosos de Colombia antes del Mundial?

Colombia tiene programados cuatro partidos amistosos antes de disputar la 2026 FIFA World Cup, torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Estos encuentros servirán como preparación final del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes del debut mundialista.

1. Colombia vs Croacia

Fecha: 26 de marzo de 2026

Estadio: Camping World Stadium

Ciudad: Orlando, Estados Unidos

2. Colombia vs Francia