[Video] Vasco da Gama celebra con los colombianos: gol y asistencia de Tinito

Varios futbolistas colombianos llegaron a uno de los clubes más importantes de Brasil, en total cuatro cafeteros vestirán los colores del equipo carioca, , Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez fueron los primeros, (En las próximas horas harán oficial a Marino Hinestroza).

El Tinito fue figura en el último encuentro contra Boavista, una asistencia y un gol, determinante

Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales de Brasil, firmó el fichaje definitivo del delantero colombiano Andrés Gómez, quien estaba en préstamo por el Rennes francés.

El acuerdo definitivo, contrato que lo vinculará al conjunto de Río de Janeiro hasta enero de 2031, es válido por cinco temporadas y tiene renovación obligatoria hasta junio del mismo año.

Gómez, de 22 años, llegó al Vasco en agosto de 2025 como parte de un paquete de refuerzos para levantar al conjunto carioca que venía a pique en el Campeonato Brasileño.

Desde entonces ha disputado 23 partidos, en los que sumó nueve asistencias y dos goles. El colombiano, oriundo del departamento de Chocó, se formó en las divisiones inferiores de Millonarios y saltó a la Major League Soccer de Estados Unidos antes de ser fichado por el Rennes.

Vasco da Gama celebra con los cuatro colombianos: Rojas y Tinito, determinantes contra Boavista

Según medios locales, la opción de compra ya estaba prevista en el contrato de préstamo y representa para el club carioca una inversión de 4,5 millones de euros (unos 5,2 millones de dólares) por el 60 % de sus derechos económicos.

La excelente noticia para el equipo llega respaldada por Johan Rojas, quien se sumó al resultado con dos asistencias. Como si fuera poco el Tinito consiguió tremendo gol desde media distancia, al minuto 25 del segundo tiempo logró un disparo desde larga distancia que el portero no pudo controlar, excelente resultado para el equipo de los colombianos.