EN VIVO Colombia vs México | minuto a minuto | Fecha 2 Centroamericanos

La Selección Colombia Femenina afronta este viernes su segundo partido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, cuando enfrente a México en el estadio de Moca, República Dominicana, por la segunda fecha del grupo B.

El equipo colombiano llega envalentonada tras golear 5-0 a Jamaica en su debut. Kelly Ibargüen fue la gran figura al marcar un doblete, mientras que Daniela Garavito, Ana González y María Baldovino completaron la cuenta para la tricolor.

Ahora, el combinado nacional buscará un nuevo triunfo frente a uno de los rivales más exigentes de la zona, en un compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del certamen.

Tras este encuentro, Colombia cerrará su participación en la fase de grupos el próximo domingo 2 de agosto, cuando se mida con Puerto Rico en busca de asegurar su presencia en las rondas definitivas de la competición.

Colombia vs México: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro Colombia vs México está programado para este viernes 31 de julio a las 6:00 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 8:00 p. m.; en España a la 01:00 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 7:00 p. m. (Washington y Miami), 6:00 p. m. (Chicago) y 4:00 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Centro Caribe Sports Channel. Además, puede seguir las emociones a través de Deportes RCN.