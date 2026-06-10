EN VIVO Colombia vs Túnez - minuto a minuto y goles - Torneo Maurice Revello

La Selección Colombia disputará este jueves su último partido en el Torneo Maurice Revello cuando enfrente a Túnez por la quinta fecha del grupo A, en un compromiso que ya no tendrá incidencia para la clasificación del combinado nacional.

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La Tricolor llega a este encuentro ubicada en la última casilla de la zona con apenas un punto, resultado que la dejó sin posibilidades matemáticas de avanzar a las instancias definitivas del certamen. Así, el equipo colombiano jugará únicamente para cumplir con el calendario y cerrar de la mejor manera su participación.

Del otro lado estará una selección de Túnez que llega con objetivos muy distintos. El conjunto africano es líder parcial del grupo A con seis puntos, misma cantidad que Arabia Saudita y China, aunque ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de gol.

Por esa razón, los tunecinos necesitan un buen resultado para conservar sus opciones de terminar en la cima de la clasificación y acceder a la gran final del torneo, en una definición que promete mantenerse abierta hasta el cierre de la fase de grupos.

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Cabe recordar que el formato del Maurice Revello establece que el líder de cada grupo avanzará directamente a la final, mientras que los segundos clasificados disputarán el partido por el tercer lugar. Colombia, ya eliminada, buscará despedirse con una actuación positiva ante uno de los equipos que pelea por el primer puesto.

Colombia vs Túnez EN VIVO HOY miércoles 10 de junio - Torneo Maurice Revello

El partido Colombia vs Túnez se disputará este miércoles 10 de junio a partir de las 12:00 (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win Sports. También se podrán seguir las emociones del juego a través de Deportes RCN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

Chile, Venezuela y Bolivia: 13:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00

España: 19:00

Estados Unidos: 13:00 (Washington) - 12:00 (Chicago)