El palmarés de la Selección Colombia tras ganar la Liga de Naciones

Un cierre atractivo entre la Selección Colombia y Argentina por el título fue lo que se vivió en esta primera experiencia de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Sin la presencia de Brasil en el certamen, dado que será sede del Mundial en 2027, para colombianas y argentinas podía ser mucho más sencillo quedarse con ese título.

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Durante las primeras fechas, Argentina había tomado la delantera en la clasificación y en la séptima fecha fue el duelo esperado entre las dos selecciones que punteaban en la parte alta de la tabla de posiciones. Colombia fue a la Ciudad Lanús con la necesidad de sacar la victoria, pero todo terminó en una igualdad sin goles que también emparejó todo en la parte de arriba.

El punto de quiebre fue la victoria 1-0 de Colombia contra Uruguay y en simultáneo, Argentina empató con Perú. Con este resultado, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tenían un escenario más sencillo en esta última jornada de la Liga de Naciones visitando a Paraguay en Asunción.

EL PALMARÉS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA TRAS LA LIGA DE NACIONES

De manera anticipada, al igual que Argentina, Colombia logró la clasificación para el Mundial de Brasil 2027 antes de afrontar la última prueba que decidía todo. Efectivamente, se quedaron con el resultado ideal en Asunción, Paraguay y con eso, además de jugar la Copa del Mundo también se quedaron con el título.

Con la obtención de la Liga de Naciones de la Conmebol, Colombia suma ya su tercer título en la historia. En el palmarés del combinado cafetero de mayores están unos Juegos Bolivarianos en 2009 y diez años más tarde, el seleccionado cafetero se quedó con su segundo trofeo, en los Juegos Panamericanos de Lima.

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En aquel 2009, la Selección Colombia fue a Sucre, Bolivia para encarar los Juegos Bolivarianos con una nómina de referentes como Catalina Usme, Tatiana Ariza, Carolina Arias, Kelis Peduzine, entre otras. Enfrentaron a Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Mientras que, en el 2019, enfrentaron en la fase de grupos a Paraguay, México y Jamaica clasificando segundas con cinco puntos. Superaron a Costa Rica en las semifinales con un marcador de 3-4 y en la final se midieron con Argentina en un duelo en el que se resolvió desde el punto penal.

LAS DEUDAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA

En este momento, la Selección Colombia selló la clasificación para el Mundial del 2027 en Brasil. Sin embargo, la deuda para demostrar que son una potencia en estos momentos, por lo menos del continente sudamericano es dejar un buen papel en una cita mundialista, algo que las brasileñas ya han hecho clasificando a una final.

Hasta ahora, unos cuartos de final es lo más lejos que Colombia ha llegado en el 2023 cuando perdieron contra Inglaterra en dicha instancia de la Copa del Mundo. En esta nueva edición en el primer certamen orbital que se jugará en Sudamérica en el fútbol femenino, aspiran llegar más lejos.

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Entre las otras deudas de la Selección Colombia han perdido cuatro veces la Copa América. La primera fue en 2010 a cinco puntos de Brasil en el cuadrangular final, luego en 2014, solo a dos unidades de las brasileñas, en 2022 y 2025 perdieron en la final ante la ‘Canarinha’. De esa manera, tendrán que buscar revancha en la siguiente edición.

Aunque no es lo mismo que la Copa América, ganar la Liga de Naciones también es sumamente importante, dado que se trata de un certamen sudamericano y que entrega clasificación para el Mundial. Por su parte, ahora la Copa América entregará boletos a los Panamericanos y Olímpicos.