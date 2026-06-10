Este martes 9 de junio, se llevó a cabo la novena y última jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2027 de Brasil.



Uruguay se vio las caras con Venezuela. Este compromiso acabó 1 a 1. Perú recibió la visita de Bolivia. Los incas triunfaron 4 goles a 0. Ecuador, por su parte, se enfrentó con su similar de Argentina. Las gauchas ganaron por la mínima diferencia.

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Colombia le ganó a Paraguay

Y la Selección Colombia, en el mítico estadio Defensores del Chaco, midió fuerzas con Paraguay. Este cotejo estuvo entretenido de inicio a fin, pues se presentaron siete goles en total.



El combinado patrio, que empezó perdiendo el partido, logró darle vuelta a la situación y casi que al último minuto se llevó la victoria por 4 goles a 3. La definición fue de infarto, sin lugar a dudas.

Colombia, campeona y rumbo a la Copa del Mundo

Con este triunfo, la Selección Colombia Femenina de Mayores se coronó como campeona de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. La tricolor dio un golpe sobre la mesa con la obtención del título.



El equipo cafetero, además, sentenció en la jornada inmediatamente anterior su clasificación a la Copa del Mundo de Brasil. Se espera que el combinado nacional llegue hasta las instancias finales de ese torneo.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

1. Colombia 20 puntos

2. Argentina 18

3. Venezuela 12

4. Ecuador 11

5. Perú 11

6. Paraguay 10

7. Chile 10

8. Uruguay 6

9. Bolivia 1



