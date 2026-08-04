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EN VIVO Colombia vs Venezuela | minuto a minuto | Semifinales Centroamericanos - Fútbol femenino

Siga las emociones del juego que se disputará en el Estadio Moca 85.
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EN VIVO Colombia vs Venezuela | minuto a minuto | Semifinales Centroamericanos - Fútbol femenino
EN VIVO Colombia vs Venezuela // Pixabay y Canva

La Selección Colombia Femenina afronta este martes un reto decisivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuando enfrente a Venezuela por un cupo a la gran final del torneo. El compromiso se disputará en el Estadio Moca 85 y definirá a una de las selecciones que peleará por la medalla de oro.

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Así llegaron Colombia y Venezuela a semifinales de Centroamericanos

El equipo colombiano llega a las semifinales después de terminar segundo del grupo B con seis puntos. Las dirigidas por el cuerpo técnico nacional debutaron con una contundente victoria 5-0 sobre Jamaica, luego cayeron 0-1 frente a México y cerraron la fase de grupos con un triunfo 3-0 ante Puerto Rico, resultado que les aseguró la clasificación.

Por su parte, Venezuela llega con campaña perfecta. La Vinotinto finalizó primera del grupo A con nueve puntos, gracias a sus victorias 3-0 contra Costa Rica, 2-0 sobre El Salvador y 1-0 frente a República Dominicana, mostrando solidez defensiva y efectividad ofensiva a lo largo del torneo.

La otra semifinal enfrentará a México y El Salvador, por lo que las cuatro selecciones buscarán instalarse en la final programada para el jueves 6 de agosto. Ese mismo día también se disputará el partido por la medalla de bronce, completando la definición del torneo femenino de los Centroamericanos.

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Colombia vs Venezuela: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro Colombia vs Venezuela está programado para este martes 4 de agosto a las 2:00 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 4:00 p. m.; en España a las 11:00 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 5:00 p. m. (Washington y Miami), 4:00 p. m. (Chicago) y 2:00 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Centro Caribe Sports Channel. Además, puede seguir las emociones a través de Deportes RCN.

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