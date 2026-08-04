Selección Colombia tendría listo nuevo asistente técnico: reemplazo de Amaranto llega desde el FPC

La Selección Colombia se robó varias miradas en la reciente edición de la Copa Mundial con el pasar de los partidos por los buenos resultados que los llevaron a los octavos de final, aunque en este camino también se notaron algunas falencias, en especial en la zona ofensiva por la falta de gol.

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Colombia se despidió frente a Suiza y luego de ello se comenzaron a tomar drásticas decisiones de cara a los futuros retos, en donde se determinó que Néstor Lorenzo continuaría al mando de la selección y frente a esto su próxima "mano derecha" sería Arturo Reyes, quien ya habría dado el visto bueno a la posibilidad de trabajar de la mano del estratega argentino.

Arturo Reyes respondió a la posibilidad de ser asistente técnico de la Selección Colombia

La Selección Colombia, tras lo ocurrido en el Mundial 2026, está obligada a tener cambios en la estructura de su banquillo técnico de cara al nuevo ciclo de competiciones internacionales en donde está en juego la Copa América 2028 y la siguiente edición de la Copa Mundial.

Tras esta situación, las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que Arturo Reyes se incorpore como asistente técnico de Néstor Lorenzo, una opción que, aunque todavía no ha sido oficializada por la Federación Colombiana de Fútbol, ha despertado expectativa por la experiencia del entrenador samario en el desarrollo de futbolistas y su conocimiento del balompié nacional.

Reyes, de 57 años, cuenta con un amplio recorrido en el fútbol colombiano tanto en clubes como en selecciones juveniles. Su nombre ganó relevancia por los procesos que encabezó con las categorías Sub-20 y Sub-23 de Colombia, lo que lo llevó de paso a formar parte del cuerpo técnico de José Néstor Pekerman y de Carlos Queiroz, pero también a tomar el cargo como técnico interino en 4 encuentros.

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La eventual incorporación de Reyes al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo se habría dado luego de que le consultaran en el inicio de la Liga Betplay por sus futuros proyectos y confirmara que estaría interesado en asumir este cargo.

De llegar a darse tendría como objetivo fortalecer el trabajo de campo y podría llegar a ampliar el seguimiento de jugadores que actúan tanto en la Liga BetPlay, ya que en los últimos años a militado en el FPC con Junior y Pereira, como en el exterior. Su conocimiento del entorno del fútbol colombiano sería un complemento para el proyecto que lidera el seleccionador argentino.

Títulos de Arturo Reyes

El estratega samario ha conseguido levantar tres importantes títulos a lo largo de su carrera como entrenador, los primeros con la Selección Colombia Sub 20 en 2018, donde se llevó la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos en Barranquilla y la presea de bronce en los Suramericanos que se llevaron a cabo en Cochabamba.

A nivel local logró levantar el trofeo de la liga de Colombia en el banquillo técnico de Junior de Barranquilla en la temporada 2023.

¿Qué hace actualmente Arturo Reyes?

En este momento Arturo Reyes se encuentra intentando sacar de una crisis deportiva bastante complicada a Deportivo Pereira, equipo al cual llegó a dirigir a principios de la temporada 2026 tras su paso por Sport Boys de la liga de Perú.