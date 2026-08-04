Gianni Infantino estará en Colombia: ¿Cuándo y por qué?

Durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, Gianni Infantino estuvo en el ojo del huracán por varias decisiones que tomó a lo largo de cada fase del certamen orbital. La sanción a Folarin Balogun que levantó el presidente de la FIFA tras el llamado de Donald Trump desató la polémica sobre todo en la UEFA.

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El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin tomó la decisión de no atender a la final en Nueva Jersey entre España vs Argentina, justo después de este tipo de medidas que tomó la FIFA como lo de la reducción de la sanción de Folarin Balogun que pudo jugar los octavos de final ante Bélgica.

Además, una vez terminó el Mundial, Gianni Infantino se ha dedicado a intentar “restaurar la imagen de la FIFA y hacer que el fútbol sea realmente mundial”. El presidente italiano buscaría vender una parte de los derechos de la FIFA a una nueva empresa que pretendía crear. La compañía se iba a llamar FIFA Forward Enterprise y quería recaudar 20,000 millones de dólares por el 20% de las acciones.

No solo el Mundial se vendería a este grupo de empresarios de la FIFA Forward Enterprise, sino otras competencias como el Mundial de Clubes o torneos europeos como la UEFA Champions League, entre otras. Esta privatización de los certámenes no gustó para nada en la UEFA y en la Concacaf que fueron las primeras confederaciones que se pusieron en contra de Gianni Infantino.

¿POR QUÉ GIANNI INFANTINO ESTARÁ EN COLOMBIA?

En medio de este mar de polémicas por las decisiones que pretende tomar el presidente de la FIFA, Gianni Infantino ya ha recibido el completo rechazo de varias naciones de la UEFA y de la Concacaf. Además, tampoco estarían del lado del italiano en caso de una posible reelección.

La Conmebol es una de las pocas confederaciones que no han dicho nada acerca de las medidas que quiere tomar Gianni Infantino y la relación con Colombia parece buena. Pues, en los próximos días, el mandatario ítalo suizo estará en suelo colombiano por un tema no directamente relacionado con la FIFA.

El viernes 7 de agosto será día feriado en Colombia como es habitual por la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Además de ese detalle, se posesionará el presidente electo, Abelardo de la Espriella y por primera vez en la historia del país su comienzo en el poder será por fuera de Bogotá con Cali como la sede de posesión.

Pese a las polémicas que han rodeado a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA habría sido invitado por Abelardo de la Espriella para su posesión en Cali, Colombia. El país contará con la visita estrella del italiano en un nuevo camino presidencial después de la gestión de Gustavo Petro que le quedan pocos días como presidente.

OTROS INVITADOS QUE ESTARÁN EN LA POSESIÓN

Sin duda alguna, la participación de Gianni Infantino, entre otros actores claves reflejan la importancia que ha tomado Cali como protagonista de importantes eventos en el país y como foco a nivel internacional. La llegada del presidente de la FIFA sigue fortaleciendo también la relación entre Colombia y el ente que regula el balompié mundial.

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También tendrá la participación de otros personajes claves como el Rey de España, Felipe VI, los presidentes Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador y José Antonio Kast de Chile, entre otros. El protagonismo de estos actores fue avalado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.