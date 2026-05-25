EN VIVO: Conferencia de Prensa - Néstor Lorenzo - Selección Colombia

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, da este lunes 25 de mayo una conferencia de prensa en el inicio oficial de la concentración oficial del equipo nacional para la Copa del Mundo de 2026.

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Después de algunos días de entrenamiento libre en Medellín, en los que participaron jugadores como Álvaro Montero, Camilo Vargas, Déiver Machado, Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos y James Rodríguez, el seleccionador nacional dará la lista oficial de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial.

A pesar de que algunos jugadores ya terminaron sus respectivas temporadas con sus clubes, hay otros que todavía no se unirán por tener compromisos pendientes.

Es el caso de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, que jugarán el miércoles 27 de mayo la gran final de la Conference League con su equipo Crystal Palace contra Rayo Vallecano.

Adicionalmente, se espera que Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez se sumen a los trabajos al término de la semana, teniendo en cuenta que hasta el fin de semana del 23 y 24 de mayo finalizaron sus compromisos con Bayern Múnich y Sporting CP, respectivamente.

Finalmente, Néstor Lorenzo entregará algunos detalles adicionales de la preparación que llevará a cabo la Selección Colombia.

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Grupo y fixture de Colombia en la Copa del Mundo

La Selección Colombia hace parte del grupo K en la Copa del Mundo y se medirá con los seleccionados de la República Democrática del Congo, Uzbekistán Portugal.

Fecha 1 - 17 de junio

Colombia Vs Uzbekistán

Sede: Ciudad de México

Fecha 2 - 23 de junio

Colombia Vs República Democrática del Congo

Sede: Guadalajara

Fecha 3 - 27 de junio

Colombia Vs Portugal

Sede: Miami