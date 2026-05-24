La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), hace apenas unas horas, hizo un anuncio de última hora sobre el argentino Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia de Mayores.

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Conferencia de prensa de Lorenzo

La FCF informó que este lunes 25 de mayo, a las 11:00 a. m., hora cafetera, el entrenador del conjunto tricolor llevará a cabo una conferencia de prensa. La misma tendrá lugar en la sede deportiva de la FCF en Bogotá.

“En el marco de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el director técnico, Néstor Lorenzo, ofrecerá una conferencia de prensa en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá. El evento tendrá lugar el próximo lunes 25 de mayo a las 11:00 a. m.”, señaló la entidad.

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¿Se viene la convocatoria final?

Se presume que la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo es para entregar la lista final de 26 convocados para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Cabe mencionar que hace algunos días, el director técnico del combinado nacional entregó la lista de 55 citados. Solo 26 podrán estar en la convocatoria final de Lorenzo.

De esta lista saldrán los 26

Arqueros (6): Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldaír Quintana, Camilo Vargas.



Defensas (17): Álvaro Angulo, Santiago Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Junior Hernández, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Edier Ocampo, Andrés Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez,



Mediocampistas (18): Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Solís, Richard Ríos, James Rodríguez.



Delanteros (14): Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.