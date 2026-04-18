[Video] Julián Álvarez hizo un golazo y puso 2-2 la final entre Atlético y Real Sociedad

El Atlético de Madrid encontró el empate en el tramo final de la gran final de la Copa del Rey gracias a una acción individual de alta calidad de Julián Álvarez.

Cuando el partido parecía inclinarse a favor de la Real Sociedad, apareció el delantero argentino al minuto 83 para cambiar el rumbo del compromiso y poner el 2-2 en el marcador.

Así fue el gol de Julián Álvarez en la final de Copa del Rey

La jugada se gestó a partir de un pase filtrado de Thiago Almada, quien encontró a Álvarez en zona ofensiva con espacio para maniobrar.

Ya dentro del área, el atacante sorprendió con un recurso técnico de alto nivel, al enganchar el balón con un toque de taco que le permitió desacomodar a su marca y perfilarse para el remate.

Acto seguido, definió con la pierna izquierda, sacando un disparo preciso que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración del conjunto rojiblanco.

El tanto fue calificado como un auténtico golazo, tanto por la elaboración de la jugada como por la calidad técnica en la definición del delantero argentino.

Con esta anotación, Álvarez volvió a demostrar su peso en el equipo y su protagonismo en los momentos decisivos del partido.

Lea también Inteligencia artificial predice el marcador del Argentina vs. Colombia por Liga de Naciones

El empate se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, por lo que el título de la Copa del Rey deberá definirse en los tiempos extra en el estadio La Cartuja.