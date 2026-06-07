Este domingo 7 de junio, la Selección Colombia Sub 19 se ve las caras con la selección de la República Democrática del Congo de la categoría Sub 20 por una nueva jornada del Torneo Maurice Revello.

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La tricolor debe elevar el nivel

l combinado patrio, que es dirigido por César Torres, arriba a este compromiso después de perder ante China. Por eso, la tricolor tiene que saltar con todo al terreno de juego para llevarse el triunfo.



Así formó Colombia en aquel juego: Juan Covilla (A), Cristian Uribe, Duvan Mina, Edmilson Herazo, Jaidinson Córdoba, Matías Orozco (C), Jesús Chinchia, Juan Aponzá, Juan Palacios, Alan García y Juan Rosa.

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¿Cómo le irá a la tricolor?

La pelota rodará a partir de las 8:00 a. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



El partido no se va a presentar de una manera sencilla. Se espera un enfrentamiento bastante físico. La Selección Colombia debe tener precaución en los primeros minutos del juego.



