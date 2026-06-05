Tabla de posiciones del Torneo Maurice Revello tras la derrota de Colombia con China

La Selección Colombia no ha podido brillar en el Torneo Maurice Revello 2026, después de registrar dos derrotas en la misma cantidad de partidos disputados.

El equipo nacional, que cuenta con jugadores de categoría sub 20, perdió en su primera salida con Arabia Saudita por marcador de 3-5 y este viernes 5 de junio fue superado por el seleccionado de China con resultado de 0-1.

Tabla de posiciones del Torneo Maurice Revello

Después de sufrir dos derrotas, la Selección Colombia se ubica en la última posición del grupo A con cero puntos.

A pesar de los malos resultados, el equipo nacional todavía tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda y luchar por el título, ya que le falta enfrentar a Túnez y a la República Democrática del Congo.

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1. China - 6 puntos

2. Túnez - 3 puntos

3. Arabia Saudita - 3 puntos

4. Congo - 3 puntos

5. Colombia - 0 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Torneo Maurice Revello?

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La Selección Colombia volverá a tener acción en el Torneo Maurice Revello este domingo 7 de junio enfrentando al seleccionado de la República Democrática del Congo a partir de las 8:00 de la mañana, horario colombiano.

Posteriormente, los dirigidos por Freddy Hurtado cerrarán la ronda de grupos el miércoles 10 de junio chocando con la selección de Túnez desde las 12:00 del medio día.