EN VIVO: Rueda de prensa Néstor Lorenzo, DT de Selección Colombia HOY jueves 14 de mayo

La Selección Colombia realiza este jueves 14 de mayo una rueda de prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

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El encuentro con los medios está programado para las 10:00 a. m., según la citación oficial.

El protagonista será el director técnico Néstor Lorenzo, quien entregará información sobre el proceso de preparación rumbo al Mundial 2026.

La conferencia se da en medio de la planificación previa a la Copa del Mundo, en la que Colombia ya tiene definida su participación en el torneo.

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En el Mundial 2026, la Tricolor integrará el grupo K, junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Los partidos de la fase de grupos se jugarán el 17, 23 y 27 de junio, en sedes de México y Estados Unidos.

En los días previos al torneo, Colombia tiene programados amistosos ante Costa Rica y Jordania, como parte del calendario de preparación.

RCN transmite la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo

La conferencia de prensa será transmitida en vivo por el canal de YouTube de Deportes RCN a partir de las 9:45 a. m.