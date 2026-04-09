EN VIVO Sudamericano Sub-17: Colombia Vs Uruguay - minuto a minuto y goles

La Selección Colombia sub 17 enfrenta este jueves 9 de abril a Uruguay en partido válido por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de la categoría, que se llevará a cabo en el Estadio CARFEM, Ypané.

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El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de lograr su segunda victoria en el certamen, luego de haber empatado con Ecuador y superado a Chile en sus dos primeras salidas.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia Vs Uruguay en el Sudamericano sub 17?

El partido entre la Selección Colombia contra Uruguay por la cuarta fecha del Sudamericano sub 17 se disputa este jueves 9 de abril a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano, en el Estadio CARFEM, Ypané.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal de Fútbol RCN HD2 y la APP del Canal RCN.

Colombia busca la clasificación

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La Selección Colombia se medirá con Uruguay con el objetivo de conseguir una nueva victoria, que le permitirá asegurar la clasificación con una fecha de anticipación, ya que en la última jornada se medirá con Paraguay.