Este jueves 30 de abril, la Selección Colombia Femenina de la categoría Sub 17 vuelve a tener partido por el Conmebol Sudamericano que se lleva a cabo en Paraguay rumbo a la Copa del Mundo que se va a realizar en Paraguay.



Por el grupo A, el combinado tricolor se tendrá que ver las caras con su similar de Bolivia por la cuarta jornada. La Selección Colombia necesita obtener la victoria para seguir con vida en el torneo.

Lea también Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 17 tras nuevo empate de Colombia

Colombia es cuarta

“La Selección Colombia Femenina Sub-17 jugará su tercer partido en el CONMEBOL de la categoría. Así las cosas, es preciso recordar que el equipo está en la cuarta casilla del grupo A, con dos unidades”, señala la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



El cotejo se va a disputar en el mítico y conocido estadio Defensores del Chaco. Se espera que la escuadra cafetera mejore su fluidez de juego para así tener más oportunidades de gol. Bolivia no suma ningún punto.

Lea también Colombia sigue sin levantar cabeza en el Sudamericano U17 y empató con Chile

Canal y hora

En el grupo A, es de resaltar que la Selección Colombia comparte también con Argentina, Chile y Paraguay. Además de Bolivia, a la tricolor le falta enfrentarse con el equipo guaraní.



La pelota rodará a las 3:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN HD2 y de la aplicación del Canal RCN. Los detalles se podrán seguir en Deportes RCN Online.