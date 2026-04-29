Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 17 tras nuevo empate de Colombia

La Selección Colombia femenina sub 17 sigue sin ganar en el Campeonato Sudamericano de la categoría y este martes 28 de abril registró su segundo empate.
El equipo nacional no pudo pasar del 0-0 frente al seleccionado de Chile en su segunda salida en el certamen.
Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 17
Con el resultado frente a Chile, la Selección Colombia quedó relegada a la cuarta posición del grupo A con solo dos unidades.
La zona es liderada por Argentina, que luego de tres compromisos, registra siete puntos.
En la segunda casilla está Chile con cuatro unidades en dos duelos y tercero está Paraguay con tres puntos.
Grupo A
1. Argentina - 7 puntos
2. Chile - 4 puntos
3. Paraguay - 3 puntos
4. Colombia - 2 puntos
5. Bolivia - 0 puntos
Próximo partido de Colombia en el Sudamericano femenino sub 17
La Selección Colombia femenina sub 17 volverá a la acción en el Campeonato Sudamericano de la categoría el jueves 30 de abril enfrentando al seleccionado de Bolivia en su tercera salida en el certamen.