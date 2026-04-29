Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 17 tras nuevo empate de Colombia

La Selección Colombia femenina sub 17 sigue sin ganar en el Campeonato Sudamericano de la categoría y este martes 28 de abril registró su segundo empate.

El equipo nacional no pudo pasar del 0-0 frente al seleccionado de Chile en su segunda salida en el certamen.

Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 17

Con el resultado frente a Chile, la Selección Colombia quedó relegada a la cuarta posición del grupo A con solo dos unidades.

La zona es liderada por Argentina, que luego de tres compromisos, registra siete puntos.

En la segunda casilla está Chile con cuatro unidades en dos duelos y tercero está Paraguay con tres puntos.

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Grupo A

1. Argentina - 7 puntos

2. Chile - 4 puntos

3. Paraguay - 3 puntos

4. Colombia - 2 puntos

5. Bolivia - 0 puntos

Próximo partido de Colombia en el Sudamericano femenino sub 17

La Selección Colombia femenina sub 17 volverá a la acción en el Campeonato Sudamericano de la categoría el jueves 30 de abril enfrentando al seleccionado de Bolivia en su tercera salida en el certamen.