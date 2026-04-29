Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Selección Colombia

Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 17 tras nuevo empate de Colombia

La Selección Colombia empató con Chile en su segundo partido en el Campeonato Sudamericano sub 17.
Daniel Zabala
Selección Colombia femenina sub 17 en el Sudamericano de la categoría
Selección Colombia femenina sub 17 en el Sudamericano de la categoría // FCF

La Selección Colombia femenina sub 17 sigue sin ganar en el Campeonato Sudamericano de la categoría y este martes 28 de abril registró su segundo empate.

El equipo nacional no pudo pasar del 0-0 frente al seleccionado de Chile en su segunda salida en el certamen.

Selección Colombia Sub-17 ya tiene nuevo reto tras Chile: rival clave para seguir soñando

Lea también

Selección Colombia Sub-17 ya tiene nuevo reto tras Chile: rival clave para seguir soñando

Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 17

Con el resultado frente a Chile, la Selección Colombia quedó relegada a la cuarta posición del grupo A con solo dos unidades.

La zona es liderada por Argentina, que luego de tres compromisos, registra siete puntos.

En la segunda casilla está Chile con cuatro unidades en dos duelos y tercero está Paraguay con tres puntos.

Colombia sigue sin levantar cabeza en el Sudamericano U17 y empató con Chile

Lea también

Colombia sigue sin levantar cabeza en el Sudamericano U17 y empató con Chile

Grupo A

1. Argentina - 7 puntos

2. Chile - 4 puntos

3. Paraguay - 3 puntos

4. Colombia - 2 puntos

5. Bolivia - 0 puntos

Próximo partido de Colombia en el Sudamericano femenino sub 17

La Selección Colombia femenina sub 17 volverá a la acción en el Campeonato Sudamericano de la categoría el jueves 30 de abril enfrentando al seleccionado de Bolivia en su tercera salida en el certamen.

En esta nota

Selección Colombia Sudamericano femenino sub 17 Conmebol Federación Colombiana de Fútbol