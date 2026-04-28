EN VIVO Sudamericano sub 17 Femenino: Colombia vs Chile - minuto a minuto y goles - fecha 3

La Selección Colombia se alista para un nuevo reto en el Campeonato Sudamericano sub 17 Femenino, cuando enfrente a su similar de Chile este martes 28 de abril en Paraguay, sede del certamen. El compromiso corresponde a la tercera fecha y será clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

El combinado colombiano llega a este encuentro con una unidad en la tabla de posiciones, luego de igualar 1-1 frente a Argentina en la segunda jornada. Fue un partido equilibrado en el que el equipo nacional mostró solidez, aunque dejó escapar la posibilidad de sumar de a tres.

Por su parte, Chile arriba con tres puntos y un importante impulso anímico tras golear 8-1 a Bolivia en su debut, resultado que lo posiciona como uno de los equipos más efectivos en este inicio de torneo y que lo convierte en un rival de cuidado.

Ambas selecciones ya tuvieron jornada de descanso, por lo que llegarán con plantillas recuperadas para un duelo que puede empezar a marcar diferencias en la tabla. Para Colombia, sumar será fundamental en la búsqueda de la clasificación, mientras que Chile intentará consolidar su buen arranque en el campeonato.

Colombia vs Chile: cómo VER EN VIVO HOY martes 28 de abril

El partido Colombia vs Chile por la fecha 3 del Sudamericano Femenino sub 17 se disputará este martes 28 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en la App del Canal RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 00:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 17:00