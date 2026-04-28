Tour de Romandía: ¿Quién ganó el prólogo y cómo quedaron Nairo y demás colombianos en la general?

El Tour de Romandía 2026 dio inicio este martes 28 de abril con un prólogo corto pero explosivo en Villars-sur-Glâne, sobre un recorrido de apenas 3,2 kilómetros que exigió máxima potencia desde el primer pedalazo. Como es habitual en este tipo de jornadas, las diferencias fueron mínimas, pero suficientes para empezar a perfilar la clasificación general.

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El gran protagonista del día fue el francés Dorian Godon, del INEOS Grenadiers, quien se quedó con la victoria tras detener el cronómetro en 3 minutos y 35 segundos, un registro que marcó diferencia frente a sus principales perseguidores.

En la segunda posición se ubicó el sueco Jakob Söderqvist, del Lidl-Trek, a seis segundos del ganador, mientras que el portugués Ivo Oliveira, del UAE Team Emirates - XRG, completó el podio con el mismo tiempo que el segundo clasificado.

La jornada también dejó buenas sensaciones para otros especialistas, como el suizo Mauro Schmid, quien fue cuarto a siete segundos, y el francés Axel Zingle, que cerró el top cinco con el mismo registro.

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En cuanto a los latinoamericanos, el mejor ubicado fue el ecuatoriano Jefferson Cepeda, del Movistar Team, quien terminó en la casilla 29 a 18 segundos, destacándose como el más competitivo de la región en esta jornada inicial.

Colombianos en el Tour de Romandía

Por el lado colombiano, el mejor fue Daniel Felipe Martínez, del Red Bull - BORA - hansgrohe, quien ocupó la posición 61 a 29 segundos. Le siguieron Nairo Quintana, en el puesto 68 a 31 segundos, y Sergio Higuita, en la casilla 81 a 36 segundos.

Clasificación general del Tour de Romandía - Prólogo

1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) 3'35"

2. Jakob Soderqvist (Lidl - Trek) a 6"

3. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG) a 6"

4. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) a 7"

5. Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike) a 7"

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61. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) a 29"

68. Nairo Quintana (Movistar Team) a 31"

81. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 36"

Aunque las diferencias en un prólogo suelen ser reducidas, estos primeros segundos pueden resultar determinantes en el desarrollo de la carrera, especialmente en una competencia de alto nivel como esta, que hace parte del calendario World Tour.

Recorrido de la primera etapa del Tour de Romandía

La acción continuará este miércoles 29 de abril con la primera etapa en línea, que se disputará en Martigny sobre 171,2 kilómetros, con un perfil exigente que incluye tres puertos de tercera categoría, uno de primera y un final en terreno plano que podría favorecer a un grupo reducido.