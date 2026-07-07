EN VIVO Suiza vs Colombia | octavos de final Copa del Mundo 2026

La Selección Colombia afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su historia, cuando enfrente a Suiza por octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el BC Place de Vancouver, con el objetivo de conseguir un histórico cupo entre las ocho mejores selecciones del torneo.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega en un gran momento tras completar una destacada campaña. La tricolor derrotó a Uzbekistán y República Democrática del Congo, empató frente a Portugal en la fase de grupos y posteriormente eliminó a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final, resultados que la mantienen invicta en el campeonato.

Enfrente estará una Suiza que también atraviesa un buen presente. El conjunto de Murat Yakin viene de superar con autoridad a Argelia por 2-0 y buscará regresar a unos cuartos de final de un Mundial por primera vez desde la edición de 1954, además de contar con la ventaja de haber jugado previamente en el estadio de Vancouver.

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Suiza vs Colombia EN VIVO - Canal RCN

El partido Suiza vs Colombia por los octavos de final de la Copa del Mundo se disputará este martes 7 de julio a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana) y se podrá ver en Canal RCN a través de su señal principal y el canal de YouTube, mientras que DeportesRCN.com hará un cubrimiento especial.

Además, las reacciones del juego se podrán ver en 'La Suplente', a través del canal de YouTube de Deportes RCN y de la aplicación del Canal RCN.

Horarios del partido:

España: 22:00

Estados Unidos: 16:00 (DC y Miami) - 15:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

Argentina, Uruguay y Paraguay: 17:00

Así quedó el último Colombia vs Suiza

Los antecedentes favorecen a Colombia. El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en un amistoso disputado en Miami en 2007, con victoria cafetera por 3-1. Además, el único duelo mundialista entre los dos países se dio en Estados Unidos 1994, cuando la Tricolor se impuso por 2-0 en la fase de grupos.

El vencedor de este compromiso avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se enfrentará al ganador de la llave entre Argentina y Egipto. Para Colombia, además, representa la oportunidad de volver a instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta, algo que no consigue desde Brasil 2014.