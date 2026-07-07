Egan Bernal predijo el resultado de Colombia vs Suiza: mensaje de aliento para el Mundial

Dos competencias importantes se están disputando en simultáneo. Por un lado, el Tour de Francia 2026 en el ciclismo, y, por su parte, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sin duda alguna, los dos certámenes paralizan al mundo por los amantes del ciclismo, y, los amantes del fútbol.

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Sin duda alguna, cuando un deportista colombiano participa en las competencias más importantes del mundo, el interés de todo el país es el mismo. Egan Bernal está en el Tour de Francia, mientras que 26 jugadores de la Selección Colombia buscan llegar lejos en el Mundial. Este martes, Egan disputará la cuarta etapa, y en la Copa del Mundo, los colombianos se medirán a Suiza en octavos de final.

Un partido que no luce fácil ni para Colombia ni para Suiza. Los dirigidos por Néstor Lorenzo deben sacar adelante su buen momento, pues ya enfrentaron a una Portugal que es un rival fuerte para vencer. Igualaron sin goles, mientras que los europeos no han tenido un camino tan complicado con rivales. En medio del Tour de Francia, Egan Bernal predijo el resultado de octavos y envió un mensaje.

EL MENSAJE DE EGAN BERNAL PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Dos competencias distintas, pero con el mismo interés. Egan Bernal quiere llegar en las primeras posiciones en la cuarta etapa, mientras que la Selección Colombia deberá superar a Suiza y clasificar para los cuartos de final. Aunque los dos torneos se dan en el mismo tiempo, no es impedimento para apoyar al uno y al otro.

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En las redes sociales oficiales del Tour de Francia, Egan Bernal predijo el resultado de Colombia ante Suiza y envió un corto, pero claro mensaje para la selección que tendrá que superar los octavos de final.

Egan Bernal no titubeó en decir, “yo creo que Colombia ganará 2-0. Les deseo mucha suerte y que sepan que estamos todos muy orgullosos por ellos”. Claro, corto y conciso con un resultado ideal para la Selección Colombia para sellar el paso al sexto partido, algo que sería histórico.

ASÍ LE HA IDO A EGAN BERNAL EN EL TOUR DE FRANCIA 2026

El Tour de Francia tiene este martes 7 de julio su cuarta fracción en medio de una carrera que ya tiene a Tadej Pogacar como el líder de la clasificación general, mientras que la presencia de los colombianos no ha sido tan determinante en las primeras posiciones de las fracciones, ni en la general.

Sergio Higuita es el mejor colombiano en la competencia en la decimoctava casilla a 3:23 de Tadej Pogacar. En el puesto 21 está Egan Bernal a 4:15 del líder. Egan tendrá que superar la prueba de media montaña en la cuarta jornada para poder llegar a una mejor posición en la tabla general.

COLOMBIA VS SUIZA, LA ÚNICA VEZ QUE SE ENFRENTARON EN MUNDIALES

Volviendo al plano del fútbol y de los mundiales, el veredicto de Egan Bernal le da la mano a la Selección Colombia frente a Suiza y, curiosamente, es el mismo resultado de la primera y única vez que se han visto las caras ambas selecciones en un Mundial.

La primera y única vez hasta la fecha que se han enfrentado fue en el Mundial de 1994 en Estados Unidos. En la fase de grupos, Colombia y Suiza se citaron y los colombianos sacaron el resultado ideal con un 2-0 gracias a los goles de Hernán ‘Carepa’ Gaviria y Harold Lozano.

Según el resultado que dio Egan Bernal en el mensaje para la Selección Colombia se podría repetir el mismo resultado de hace 32 años. No obstante, en este caso será para clasificar a los cuartos de final.