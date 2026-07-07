Selección Colombia: los dos jugadores que podrían ser baja en cuartos del Mundial

La Selección Colombia afrontará este martes 7 de julio un nuevo reto en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Suiza por los octavos de final. Además de buscar la clasificación, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo deberá estar atento a la situación disciplinaria de dos futbolistas.

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Los jugadores que llegan con amarilla a Colombia vs Suiza

Los futbolistas que llegan condicionados son Jhon Arias y Richard Ríos. Ambos acumulan una tarjeta amarilla y, en caso de ser amonestados frente al conjunto suizo, no podrán disputar un eventual partido de cuartos de final por suspensión.

Se trata de dos piezas importantes en el esquema de Lorenzo. Arias ha sido uno de los hombres más desequilibrantes del ataque colombiano, mientras que Richard Ríos se ha consolidado como uno de los revulsivos del mediocampo.

¿En qué momentos se borran las amarillas en el Mundial?

El reglamento disciplinario del Mundial 2026 establece que las tarjetas amarillas solo se limpian en dos momentos del torneo: al finalizar la fase de grupos y una vez concluyen los cuartos de final. Por ello, las amonestaciones recibidas desde los dieciseisavos y los octavos continúan acumulándose hasta esa instancia.

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Esto significa que, si Arias o Ríos son amonestados este martes, deberán cumplir una fecha de suspensión en los cuartos de final, en caso de que Colombia consiga avanzar de ronda.

Después de los cuartos de final, todas las tarjetas amarillas pendientes quedan anuladas. De esta manera, los jugadores que lleguen con una amonestación a esa fase no correrán el riesgo de perderse una eventual semifinal o la final por acumulación, una medida adoptada por la FIFA para evitar que futbolistas sean sancionados en el partido por el título.

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Canal RCN transmite Suiza vs Colombia

El compromiso entre Colombia y Suiza se disputará desde las 3:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por Canal RCN a través de su señal principal, su canal de YouTube y su aplicación.

Posible rival de Colombia en cuartos del Mundial

En caso de superar a Suiza, Colombia enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto. Ese compromiso está programado para el sábado 11 de julio, a las 8:00 p. m. (hora colombiana), en Kansas City, donde la selección nacional buscaría un histórico cupo en las semifinales del Mundial 2026.