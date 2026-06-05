Este viernes 5 de junio, la Selección Colombia Sub 19 se va a enfrentar con China Sub 20 por la tercera jornada del Torneo Maurice Revello, que se lleva a cabo, como bien se sabe, en suelo francés.
El combinado patrio tiene la gran obligación de llevarse la victoria, esto porque en la segunda fecha del grupo A perdió en un duelo lleno de goles con Arabia Saudita de la categoría Sub 23. Fue un cotejo entretenido de inicio a fin.
Colombia perdió en el debut
“En uno de los encuentros más vibrantes del certamen, Arabia Saudita se impuso 5-3 frente a Colombia en un partido cargado de intensidad, alternativas y goles, que rápidamente quedó registrado entre los marcadores más destacados de las últimas ediciones del torneo”, señaló la FCF sobre aquel juego.
“Las ocho anotaciones convertidas en el compromiso representan una de las cifras más altas registradas recientemente en la competición. Las dianas marcadas por nuestro país fueron obra de: Jhon Pájaro, Juan Palacios y Miguel Solarte”, añadió.
La nómina ante Arabia
Así formó Colombia ante Arabia Saudita: Antonio Simancas (A), Cristian Uribe, Duvan Mina, Jhon Pajaro, Juan Gómez, Matías Orozco, Jesús Chinchia, Jaidinson Córdoba, Juan Palacios, Alan García y Juan Rosa.
El compromiso empezará a las 8:00 a. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports. Los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.
10: 00 a. m.
Se acabó el partido
Colombia perdió por la mínima diferencia.
9:30 a. m.
Colombia sigue sin anotar
La tricolor no puede marcarle a su rival.
9:10 a. m.
Empezó el segundo tiempo
Arranca la segunda mitad.
8:50 a. m.
Finalizó el 1T
Se acabó el primer tiempo.
8:48 a. m.
Colombia tuvo para empatar
El combinado cafetero desperdició un penal.
8:30 a. m.
Colombia no logra empatar
La tricolor no consigue el empate.
8:15 a. m.
El juego se mantiene igual
China sigue venciendo a la tricolor
8:01 a. m.
China marca
Antes del minuto 1, el equipo asiático marcó un verdadero golazo
8:00 a. m.
Empezó el partido
Colombia y China ya miden fuerzas.