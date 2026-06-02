Este martes 2 de junio, la Selección Colombia Sub 19 se enfrentó con Arabia Saudita Sub 23 por la segunda jornada del grupo A del torneo Maurice Revello, que se lleva a cabo en Francia.



Así formó la tricolor: Antonio Simancas; Cristián Uribe, Duván Mina, Jhon Pájaro, Juan Gómez; Matías Orozco, Jesús Chinchía; Jaidinson Córdoba, Juan Palacios, Juan Rosa; Alan García.

Fue derrota tricolor

Los hinchas del combinado tricolor esperaban una victoria en el debut en el certamen, pero el triunfo no se pudo alcanzar. Arabia Saudita se impuso en un intenso encuentro por 5 goles a 3.



El duelo empezó y no habían pasado ni 30 segundos cuando Arabia Saudita ya ganaba por la mínima diferencia. Turki Al-Ghumayl marcó, con un remate de media distancia, la apertura en el marcador.

Arabia Saudita empezó pegando fuerte

Luego, a través de un tiro libre cercano, Saad Hussain apareció para poner el 2 a 0. En la jugada para la sanción del tiro libre, el arquero colombino Antonio Simancas se fue expulsado.



Jhon Pájaro, al minuto 31, convirtió el descuento. Pero el equipo saudí, al 35 y por medio de Saud Haroun, estampó el 3 a 1. Juan Palacios, al 45, le volvió a dar vida a la Selección Colombia tras anotar el 3 a 2.

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Ocho goles se marcaron

El segundo tiempo empezó también con emociones. Al 48, Eyad Sidi puso el 4 a 2. A partir de ese momento, el combinado tricolor hizo lo posible por marcar el descuento y lo consiguió. Al 61, Miguel Solarte le volvió a dar esperanzas a Colombia.



Pero la tricolor no pudo marcar de nuevo, cosa que sí logró Arabia Saudita. Casi que al último minuto, esta selección marcó el 5 a 3 final. Fue una muy dura derrota para Colombia.