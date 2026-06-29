🔴EN VIVO🔴Entrenamiento previo a Colombia vs Ghana | Copa Mundial 2026

Después de la fase de grupos de la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México terminó con la clasificación de Colombia como líder del Grupo K, y Ghana que quedó en la tercera casilla del L. Con esto, el seleccionado colombiano evitó a grandes selecciones como lo son Inglaterra y Croacia.

Ahora se verán por primera vez en la historia en los dieciseisavos de final. A Colombia le ha tocado lidiar contra selecciones que nunca ha enfrentado y en esta siguiente fase no será la excepción. Además, habrá un reencuentro con Carlos Queiroz que llamará la atención. Antes de encarar el partido, los colombianos tendrán que mejorar una estadística si quieren llegar lejos.

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Para este duelo que será el viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana) la Selección Colombia ya arranca con las preparaciones y con los detalles previos para afrontar de la mejor manera ese partido de dieciseisavos de final con la necesidad de sellar la clasificación.

Sin perder tiempo, este lunes 29 de junio, Néstor Lorenzo y sus dirigidos llevaron a cabo una nueva sesión de entrenamiento en Miami, antes de viajar a Kansas City para encarar ese encuentro el viernes.

ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

A partir de las 9 de la mañana en horario de Colombia, la selección dirigida por Néstor Lorenzo tendrá la sesión de preparación para afrontar el partido contra Ghana. Lorenzo dividió al grupo en el arranque del entreno con los jugadores que menos minutos tuvieron ante Portugal, y los que más minutos tuvieron.

Seguramente, Colombia tendrá que practicar bastante la definición, dado que es un tema que ha inquietado bastante al combinado nacional después de que rematara en 59 oportunidades y 21 de ellas al arco de sus rivales en la fase de grupos. Solo anotó cuatro tantos.

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Además, tendrán que seguir afinando detalles en la zaga defensiva que fue muy importante en el partido pasado con Jhon Janer Lucumí y Dávinson Sánchez que estuvieron firmes ante Portugal.

¿CÓMO VER EN VIVO EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Las emociones del entrenamiento previo para el partido ante Ghana se podrán ver nada más ni nada menos que por el YouTube de Deportes RCN a partir de las 9 de la mañana en horario colombiano.

Además, las siguientes sesiones de entrenamiento, junto con la zona mixta y rueda de prensa posteriores, también se podrán ver por el canal de Deportes RCN en YouTube para que no se pierda ningún detalle de la preparación ante Ghana.