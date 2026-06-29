Inglaterra le teme a Colombia: referentes celebran por evitarlos en 16avos de final

Terminó la fase de grupos con la Selección Colombia clasificando primera de su Grupo K, mientras que Inglaterra fue líder en el L. Había la posibilidad de que las dos selecciones chocaran en los dieciseisavos de final si ocurrían algunos detalles como que las dos terminara segunda en su zona.

Esto no pasó, dado que la única forma para que pasara era si Inglaterra y Colombia perdían sus respectivos partidos ante Panamá y Portugal. De hecho, los lusos y Croacia fueron los segundos en esos dos grupos y se conformó el duelo entre portugueses y croatas.

Después de la clasificación de ambas selecciones, se hizo viral un mensaje de dos estrellas de la historia de Inglaterra aludiendo a que era mejor evitar al seleccionado colombiano por el momento que viven los dirigidos por Néstor Lorenzo. La única forma de encontrarse será en una semifinal.

“EVITAR A TODA COSTA A COLOMBIA”; GARY LINEKER Y MICAH RICHARDS REACCIONAN A LA SUERTE DE INGLATERRA

A lo largo de la fase de grupos, Inglaterra fue una de las grandes selecciones triunfando ante Croacia en un partidazo lleno de goles con un 4-2 Luego empataron con Ghana en un juego en el que los europeos intentaron de todas las formas anotar, pero no pudieron ante la resistencia del arquero ghanés que evitó cualquier caída. Luego superaron en la última fecha a Panamá.

Colombia por su parte, superó a Uzbekistán en la primera fecha con un contundente 3-1. Ante la República Democrática del Congo ganaron por la mínima diferencia y en el último juego igualaron sin goles con Portugal. Un camino similar, pero que referentes ingleses querían evitar como fuera.

Gary Lineker y Micah Richards se han dedicado a comentar fútbol en diferentes medios y para este Mundial se unieron en un programa en Netflix llamado The Rest is Football y afirmaron que no querían enfrentar a los colombianos en dieciseisavos de final.

Lineker inició al decir que, “Portugal ante Colombia fue uno de los mejores cero a cero que he visto en mucho tiempo…” Mientras que Micah Richards indicó que, “fue brillante. James Rodríguez sigue siendo muy bueno. Me sorprendió lo de Jhon Arias, parece un nuevo jugador… No quisiera jugar con Colombia, hay que evitar a Colombia a toda costa”.

Posteriormente, ambos coincidieron en, “los quiero evitar, te lo digo de verdad. Incluso Dávinson Sánchez atrás está brillando, vuelve locos a los delanteros. Algunos jugadores que en sus clubes no rinden, los pones en Colombia y todo fluye”.

COLOMBIA VS INGLATERRA: LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGARON EN EL MUNDIAL

Este partido entre colombianos e ingleses ya se ha dado en algunas ocasiones en los diferentes Mundiales. El duelo más reciente tuvo lugar en Rusia 2018 cuando se vieron las caras en los octavos de final. Colombia había clasificado como líder de su grupo e Inglaterra fue segunda de su zona.

Con esos resultados, Colombia e Inglaterra se encontraron en el camino y no fue el mejor escenario para los sudamericanos. Harry Kane marcó desde el punto penal y sobre el final, Yerry Mina empató todo para llevar el juego a la definición desde los penales. Inglaterra se quedó con la clasificación en esa vía.

Anteriormente, en 1998, ambas selecciones también se enfrentaron en el Mundial. Colombia no pudo ante Inglaterra cayendo en la fase de grupos con un resultado de 2-0 gracias a los goles de Darren Anderton y de David Beckham.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también James y Lorenzo celebraron el empate ante Portugal y la clasificación a 16avos. de final

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.