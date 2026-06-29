Colombia se juega la vida vs Ghana: una estadística complica en 16avos de final

Después de la fase de grupos de la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México terminó con la clasificación de Colombia como líder del Grupo K, y Ghana que quedó en la tercera casilla del L. Con esto, el seleccionado colombiano evitó a grandes selecciones como lo son Inglaterra y Croacia.

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A lo largo de la fase de grupos, Colombia selló la clasificación con dos victorias frente a Uzbekistán y la República Democrática del Congo y una igualdad con Portugal, pero con muy buen fútbol para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Ghana superó a Panamá, igualó con Inglaterra y perdió contra Croacia para mantener la tercera casilla con cuatro unidades.

Ahora se verán por primera vez en la historia en los dieciseisavos de final. A Colombia le ha tocado lidiar contra selecciones que nunca ha enfrentado y en esta siguiente fase no será la excepción. Además, habrá un reencuentro con Carlos Queiroz que llamará la atención. Antes de encarar el partido, los colombianos tendrán que mejorar una estadística si quieren llegar lejos.

LA ESTADÍSTICA QUE COMPLICA A COLOMBIA ANTES DE ENFRENTAR A GHANA

Colombia ha marcado cuatro goles y solo recibió un tanto a lo largo de la fase de grupos. Infortunadamente, hay un dato que siempre ha complicado a las selecciones cafeteras y en el 2026 no fue la excepción. La poca pegada efectiva que tienen los dirigidos por Néstor Lorenzo complica bastante.

Y es que, contra Portugal, Colombia tuvo varias oportunidades de marcar gol. De hecho, sacaron figura a Diogo Costa, guardameta del Porto y titular del seleccionado luso. Contra República Democrática del Congo y Uzbekistán pasó algo similar, aunque sí llegaron los goles.

Sin duda alguna, en estos entrenamientos antes del viernes, Colombia tendrá que mejorar en la definición. Contra Uzbekistán, los cafeteros remataron en 15 ocasiones y seis de ellos fueron al arco. Marcaron tres goles. Luego con los congoleños, dispararon en 20 oportunidades y nueve al arco para anotar solo un gol. Con Portugal fueron 26 remates y seis al arco sin marcar goles.

En ese orden de ideas, la definición es un grave problema para la Selección Colombia y tendrán que mejorar todos los números para las siguientes instancias. La fase de grupos dejó 61 remates de Colombia, 21 de ellos fueron al arco y solo convirtieron cuatro tantos.

COLOMBIA Y EL FACTOR QUE LES PUEDE AYUDAR

Aunque la definición no acompaña a Colombia y es algo que tienen que mejorar bastante para el viernes frente a su similar de Ghana, los dirigidos por Néstor Lorenzo sí mejoran bastante en la zaga defensiva.

Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí se han afianzado como la dupla de centrales que ha evitado cualquier oportunidad de gol en los partidos anteriores. A Colombia le hicieron 27 disparos a lo largo de la fase de grupos, y de esos intentos, solo siete fueron al arco. Solo recibió un gol en esta instancia inicial.

En el partido contra Portugal, la dupla de centrales estuvo atenta para negar cualquier oportunidad de gol. Dávinson y Jhon Lucumí desactivaron las opciones de sus rivales y solo recibieron un gol. Seguir mentalizados en esa zaga defensiva será vital para los siguientes partidos que vienen.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también James y Lorenzo celebraron el empate ante Portugal y la clasificación a 16avos. de final

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.