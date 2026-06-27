🔴EN VIVO🔴La Suplente: Colombia vs. Portugal | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia afronta este sábado uno de los partidos más importantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrente a Portugal en busca del liderato del grupo K. Todas las reacciones y el análisis del compromiso podrán seguirse en una nueva edición de La Suplente.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con confianza luego de conseguir dos victorias consecutivas. La tricolor derrotó 3-1 a Uzbekistán en el debut y posteriormente superó 1-0 a República Democrática del Congo, resultados que le aseguraron de manera anticipada su clasificación a los 16avos. de final.

Ahora, el reto será medir fuerzas frente a una selección portuguesa que también aspira a quedarse con el primer lugar de la zona, en un duelo que reunirá a dos de los principales candidatos para avanzar con protagonismo en el certamen.

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Durante La Suplente, parte del equipo periodístico de Canal RCN reaccionará a los detalles del encuentro, las actuaciones individuales, las decisiones tácticas y las jugadas más importantes que deje el compromiso.

Canal RCN transmite Colombia vs Portugal

El partido entre Colombia y Portugal será transmitido por la señal principal de Canal RCN y a través del canal oficial de YouTube de Canal RCN, con una completa cobertura desde el escenario del compromiso.

Además, en DeportesRCN.com encontrará el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles, las declaraciones y todas las novedades de este compromiso decisivo por el liderato del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.