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🔴EN VIVO🔴La Suplente: Colombia vs. Portugal | Copa Mundial de la FIFA 2026

Siga las reacciones a uno de los partidos más interesantes de la fase de grupos del Mundial.
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La Selección Colombia afronta este sábado uno de los partidos más importantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrente a Portugal en busca del liderato del grupo K. Todas las reacciones y el análisis del compromiso podrán seguirse en una nueva edición de La Suplente.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con confianza luego de conseguir dos victorias consecutivas. La tricolor derrotó 3-1 a Uzbekistán en el debut y posteriormente superó 1-0 a República Democrática del Congo, resultados que le aseguraron de manera anticipada su clasificación a los 16avos. de final.

Ahora, el reto será medir fuerzas frente a una selección portuguesa que también aspira a quedarse con el primer lugar de la zona, en un duelo que reunirá a dos de los principales candidatos para avanzar con protagonismo en el certamen.

Siga EN VIVO Colombia vs Portugal - La Suplente, RCN

Durante La Suplente, parte del equipo periodístico de Canal RCN reaccionará a los detalles del encuentro, las actuaciones individuales, las decisiones tácticas y las jugadas más importantes que deje el compromiso.

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Canal RCN transmite Colombia vs Portugal

El partido entre Colombia y Portugal será transmitido por la señal principal de Canal RCN y a través del canal oficial de YouTube de Canal RCN, con una completa cobertura desde el escenario del compromiso.

Además, en DeportesRCN.com encontrará el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles, las declaraciones y todas las novedades de este compromiso decisivo por el liderato del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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