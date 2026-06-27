El partido más esperado de la fase de grupos del Mundial y que tendrá la mirada de varios fanáticos, sobre todo colombianos en el Hard Rock Stadium de Miami ya es una realidad. Colombia será 'local' frente a Portugal en un duelo atractivo que promete bastante para sellar la clasificación como primeros de la tabla.

En ese orden de ideas, Néstor Lorenzo no se guardará nada para este duelo ante Portugal y saldrá con su equipo de gala, más allá de algunos cambios en la defensa y uno en la delantera, pues, la victoria y el empate le darán la mano en ese anhelo de sellar la clasificación como líderes y no en el segundo puesto.

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Portugal tendrá que sumar de a tres como la única forma de estar en la otra ronda como líderes y tener tal vez un camino más sencillo entre lo que cabe de una Copa del Mundo. Un partido en el que se sacarán chispas con la necesidad de decidir la primera posición.

Infortunadamente, Colombia tiene tres jugadores apercibidos por tarjetas amarillas, que, en el caso de ganar una amonestación en este compromiso frente a Portugal, se perderán los dieciseisavos de final. Johan Mojica, Jhon Janer Lucumí y Jefferson Lerma están en riesgo.

NÓMINA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA CONTRA PORTUGAL

Aunque hay peligro con estos tres jugadores, son fichas claves para Néstor Lorenzo y para la Selección Colombia aspirando por la primera posición. Un empate le basta para lograr ese objetivo. Bajo ese panorama, Johan Mojica no estará en la zaga defensiva como lateral izquierdo. Caso contrario el de Jhon Janer Lucumí que figurará de central, al igual que Jefferson Lerma en el mediocampo.

Cuando Jefferson Lerma no está en el equipo se nota su ausencia por el poco equilibrio que hay y porque en la nómina de convocados no hay alguno que tenga las mismas cualidades del volante del Crystal Palace. Sin embargo, pese a ser inicialistas, tanto Lucumí como Lerma deben estar calmados y no recibir una amarilla para estar en dieciseisavos de final.

Entre las sorpresas más grandes para este compromiso, está la de Santiago Arias por encima de Daniel Muñoz, goleador en este Mundial con dos goles y que le dio la clasificación al seleccionado colombiano por su anotación contra República Democrática del Congo.

Así las cosas, Colombia jugará con Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Janer Lucumí, Dávinson Sánchez, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

MÁS CERTEZAS QUE DUDAS EN COLOMBIA

Con respecto a lo que se ha visto en anteriores partidos, queda claro que Gustavo Puerta ya se convirtió en una certeza para Néstor Lorenzo y para la Selección Colombia. El volante del Racing de Santander le ganó la posición a Richard Ríos en los amistosos previos y en estos dos juegos mundialistas.

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En la defensa hubo cambios con Déiver Machado por el amonestado Johan Mojica. Con esto, Néstor Lorenzo pretende cuidar al vallecaucano. Mientras que, para suplir a Jhon Janer Lucumí, Yerry Mina o Willer Ditta pudieron haber figurado. No obstante, el riesgo de la tarjeta amarilla no parece ser un problema para Néstor Lorenzo con Lucumí.

Mientras tanto, Jefferson Lerma es un inamovible en la selección. No parece tener reemplazo, por lo cual es una certeza salir con el mediocentro del Crystal Palace. Lerma también deberá cuidar la tarjeta amarilla que le sacaron ante la República Democrática del Congo.