🔴EN VIVO🔴Rueda de prensa previo a Colombia vs. Suiza | Copa Mundial 2026

La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar este martes 7 de julio a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Rueda de prensa previo al Colombia Vs Suiza: hora y cómo VER EN VIVO

Previo al compromiso, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, habla en rueda de prensa en donde dará a conocer detalles de la preparación del equipo nacional para el determinante partido con Suiza.

Todas las declaraciones de Lorenzo se pueden seguir EN VIVO por el canal de YouTube de Deportes RCN a partir de las 5:45 de la tarde.

Colombia tiene baja confirmada

Para el partido contra Suiza y de cara a la continuidad de la Copa del Mundo, la Selección Colombia tiene una baja confirmada por lesión.

Se trata del delantero Jhon Córdoba, que en los primeros minutos del compromiso contra Ghana sufrió un problema en un aductor, que le impedirá seguir teniendo actividad en la Copa del Mundo.

Así llega Colombia al partido contra Suiza

La Selección Colombia llega al partido contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo, después de haber superado 1-0 a Ghana en dieciseisavos de final.

El equipo nacional, además, registra victorias sobre Uzbekistán y la República Democrática del Congo y un empate con Portugal en la fase de grupos.