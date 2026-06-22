🔴EN VIVO🔴Rueda de prensa y Entrenamiento previo a Colombia vs. RD Congo

La Selección Colombia continúa con su participación en la Copa del Mundo 2026 y está ultimando detalles para enfrentar este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K.

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Previo al encuentro, el director técnico Néstor Lorenzo habla en rueda de prensa.

Rueda de prensa de la Selección Colombia: hora y dónde VER EN VIVO

La rueda de prensa de la Selección Colombia previo al compromiso contra la República Democrática de Congo se lleva a cabo este lunes 22 de junio a partir de las 5:00 de la tarde, horario colombiano.

Todas las declaraciones del equipo nacional se pueden seguir EN VIVO por el canal de YouTube de DeportesRCN.

Colombia Vs Congo: hora y dónde VER EN VIVO el partido por la fecha 2 del Mundial

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El partido entre la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo está programado para este martes 23 de junio a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano, en el estadio de Guadajalara.

Todas las emociones del compromiso se podrán seguir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 7:00 de la noche. También estará disponible a través de la APP del Canal RCN, el canal de YouTube de RCN y la señal de LaFM.