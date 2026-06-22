Selección Colombia: la gran duda de Néstor Lorenzo para enfrenar al Congo

La Selección Colombia continúa su preparación para el compromiso frente a República Democrática del Congo por la segunda fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026, un partido que podría significar la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final.

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Fecha y hora de Colombia vs Congo

El encuentro se disputará este martes 23 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana) en Guadalajara, donde la Tricolor buscará su segunda victoria consecutiva en el certamen.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con confianza luego de imponerse por 3-1 a Uzbekistán en el debut mundialista, resultado que les permitió asumir el liderato de la zona y depender de sí mismos para avanzar de ronda.

Sin embargo, a pocas horas del compromiso, el seleccionador argentino mantiene una incógnita importante en la conformación de la nómina titular.

¿Vargas o Montero en Colombia vs Congo?

La principal duda pasa por la portería. Aunque Camilo Vargas ha sido el guardameta habitual durante el ciclo de Lorenzo, su presentación ante Uzbekistán dejó algunas inquietudes y abrió el debate sobre quién debe custodiar el arco colombiano.

Vargas tuvo intervenciones importantes durante el encuentro, pero también protagonizó algunas acciones que generaron preocupación entre aficionados y analistas, especialmente en jugadas donde mostró cierta inseguridad.

Esa situación ha llevado a que tome fuerza la posibilidad de que Álvaro Montero reciba una oportunidad desde el inicio frente al conjunto africano. El arquero de Millonarios ha sido una de las principales alternativas en la selección durante los últimos años y cuenta con la confianza del cuerpo técnico.

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Por ahora, Lorenzo no ha entregado pistas definitivas sobre cuál será su decisión. La competencia interna en la portería se mantiene abierta y ambos guardametas continúan trabajando con normalidad en los entrenamientos.

Precisamente este lunes 22 de junio está prevista la rueda de prensa oficial de Néstor Lorenzo, espacio en el que el estratega podría entregar señales sobre el once inicialista y resolver la incógnita que hoy existe alrededor del arco de la selección Colombia.

Canal RCN transmite Colombia vs Congo

El partido entre Colombia y Congo se podrá ver a través de la señal principal de Canal RCN, así como por su canal de YouTube. Todas las emociones del juego se podrán seguir en DeportesRCN.com.