Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la Selección Colombia de Mayores, habló con los medios de comunicación. La tricolor, como bien se sabe, debutó con victoria ante Uzbekistán.

Lea también En Colombia reconocen lo que hay que mejorar para ganarle al Congo en el Mundial

Lo que tiene que Mejorar Colombia

En un apartado de la charla con la prensa, Luis Amaranto Perea hizo referencia a los aspectos que tiene que mejorar el equipo que es dirigido por el argentino Néstor Gabriel Lorenzo.



“Siempre hay margen de mejora. Hay que ser más precisos con la pelota y más profundos. Dentro de un partido hay muchos partidos y hay que ir ajustando. Llevamos la iniciativa un porcentaje muy alto y cuando ellos tomaron riesgos, dieron ventajas atrás y llegaron dos goles nuestros, los encontramos abiertos y en campo contrario. Siempre se puede mejorar; lo importante es que estamos bien y ganamos; está siendo muy difícil ganar. Hay un dicho popular: “Es mejor corregir ganando que perdiendo”, manifestó, sin rodeos.

Lea también El plan de la Selección Colombia para controlar la fortaleza física del Congo

Perea habló de RD Congo

En la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia se enfrentará con la República Democrática del Congo.



Perea también habló del equipo africano. “Son muy rápidos y físicos. Uno los desequilibra y rápidamente se vuelven a equilibrar; eso hace perder la paciencia y tenemos que estar muy fríos. En los primeros minutos van a mantener la energía, pero hay partidos que no se ganan en el primer tiempo; a veces se trabaja en el primer tiempo y se abren los espacios en el segundo. Hay que tener cuidado en todas las zonas porque son muy potentes”, aseguró.

Lea también El árbitro que Luis Díaz no quería volver a ver dirigirá a Colombia en el Mundial

Mensaje para los delanteros

En la última jornada de la máxima fiesta del deporte rey, el combinado tricolor se va a ver las caras con la selección de Portugal, cuyo referente es el delantero Cristiano Ronaldo.



Por último, entre otras cosas más, Amaranto envió recado sobre los delanteros de Colombia. “La concentración. Muchas veces pensamos que son los defensas, la línea defensiva, la que tiene que atajar las contras y no; los primeros que tienen que activarse cuando se pierde la pelota son los delanteros, porque ellos son los responsables de evitar que la pelota llegue en buena condición al rival. Cuando hablamos de defensa, se debe hablar de defensa en equipo; esa es la manera. Contra Uzbekistán lo hicimos bien, los defensas estuvieron concentrados, pero no es solo trabajo de los centrales”, dijo.



