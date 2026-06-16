🔴EN VIVO🔴Rueda de prensa, Zona Mixta y entrenamiento Colombia | Copa Mundial 2026

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, habla en rueda de prensa previo al debut del equipo nacional en la Copa del Mundo 2026 frente a Uzbekistán.

Así llega Colombia al debut en la Copa del Mundo

La Selección Colombia llega a su debut en la Copa del Mundo como favorito para clasificar a los dieciseisavos de final por el grupo K.

El cuenta con sus principales figura al 100%, como son los casos de Jefferson Lerma, Richard Ríos, Luis Fernando Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

Néstor Lorenzo, entrenador del equipo nacional, tendría una sorpresa en el 11 inicial, ya que se inclinaría por alinear al mediocampista Gustavo Puerta en lugar de Richard Ríos.

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El debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo se podrá VER EN VIVO este miércoles 17 de junio a partir de las 21:00, horario colombiano.

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