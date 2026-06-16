¿Quién debe ser el 9 de Colombia Vs Uzbekistán en el Mundial?

La Selección Colombia está cerca de su debut en la Copa del Mundo este miércoles 17 de junio cuando enfrente a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México (estadio Azteca) en partido válido por la fecha 1 del gripo K.

Lea también Esta sería la nómina titular de Colombia para enfrentar a Uzbekistán

En la previa del compromiso, el equipo tricolor parte como favorito para conseguir la victoria, teniendo en cuenta el recorrido y calidad de los jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo.

A pesar de que parece claro, en los aficionados de la Selección Colombia hay cierta expectativa por conocer el nombre del delantero que elegirá Lorenzo para ser titular contra Uzbekistán.

¿Quién será el 9 de Colombia Vs Uzbekistán?

La primera opción que tendría el director técnico Néstor Lorenzo sería la de Luis Javier Suárez, atacante del Sporting CP de Portugal que tuvo una brillante temporada.

Suárez se destacó al anotar 28 goles en 32 partidos jugados en la primera división de Portugal, que le sirvieron para quedarse con el premio de máximo goleador. Además, en Champions League anotó en cinco ocasiones.

Lea también Esto dijo Carlos Antonio Vélez antes del Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial

La segunda posibilidad que tendría Lorenzo sería la de Jhon Córdoba, atacante del Krasnodar de Rusia, que ha sido un habitual en el proceso de la Selección Colombia.

En la campaña 2025/2026, Córdoba se destacó al celebrar 17 tantos en 28 duelos jugados en la primera división rusa. Además, el delantero chocoano festejó cinco goles en la Copa de Rusia.

La última opción de Colombia lleva el nombre de Juan Camilo 'cucho' Hernández. El delantero del Real Betis brilló en la temporada 2025/2026 al ganarse el puesto de titular en su club, gracias a los 11 goles en 32 duelos de la primera división de España.