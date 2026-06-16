La Selección Colombia de Mayores, este miércoles 17 de junio, se va a enfrentar con su similar de Uzbekistán por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El partido se va a llevar a cabo en Ciudad de México. El partido empezará sobre las 9:00 p. m., hora cafetera, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

El grupo de Colombia

En el grupo K, también aparecen las selecciones de Portugal y la República Democrática del Congo. Estos equipos se van a ver las caras este mismo miércoles 17 de junio, a las 12:00 m., hora colombiana. La primera jornada de la Copa del Mundo se termina de disputar.



Los hinchas de la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, esperan con ansias el inicio del compromiso. También aguardan por un debut positivo, con una victoria. En el papel, la tricolor es favorita.

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Se acerca el debut tricolor

Aunque eso sí, la Selección Colombia no puede salir al terreno de juego muy confiada, a pesar de la superioridad en el papel con respecto al equipo rival. El duelo, el combinado cafetero, lo va a afrontar con toda la seriedad del caso.



De cara al inicio del cotejo, los aficionados se preguntan por cuál será la alineación titular que pondrá el argentino Néstor Lorenzo. Y bien, la alineación de la tricolor sería muy similar a la usada en los más recientes compromisos amistosos.

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La posible nómina

La base del equipo titular se mantendría, aunque eso sí, solo se presentaría un cambio en la nómina y sería la aparición del mediocampista Gustavo Puerta. Puerta reemplazaría a Richard Ríos. La posibilidad es muy grande.



Esta sería la nómina: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Suárez.

